„La muncă” e proiectul de pe Youtube al lui Selly. Tânărul încearcă diferite meserii prin care vrea să le arate urmăritorilor lui că e priceput, că poate face față diferitelor meserii. În primul episod a șters geamurile unei clădiri, la mare înălțime, ulterior a făcut livrări pentru 24 de ore, a fost angajat și la fast-food pentru o zi.

„Dacă de mâine am rămâne fără urmăritori, fără camere de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă Youtube ar dispărea, dacă Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva? Sau așa cum spun haterii am muri de foame?”, a transmis Selly.

Acum, în cel mai recent vlog, el și Antonia vând fructe și legume. S-au filmat la Piața 1 Decembrie din București, la o tarabă. „Bine v-am regăsit la muncă, nu la întins mâna. Mă mir că mai sunt în viață după toate peripețiile prin care am trecut în seria asta.

Acum am ocazia să fac un episod cu o invitată atât de specială. Să-mi iau ținuta de piață, iar invitata mea este Antonia.”, a declarat Selly pe Youtube. Amândoi poartă șorțuri, iar la un moment dat cântăreața are basma pe cap.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

La finalul zilei, Selly a mărturisit: „Nu mai pot, mă dor picioarele. Antonia, pe tine nu te dor? Chiar e obositor în piață. După ziua asta, mi-am dat seama de faptul că nici dacă sunt eu sau Antonia, care vindem, nu e o chestie atât de interesantă pentru client. Clientul e acolo pentru cele mai bune produse”.

GSP.RO Metoda șocantă prin care o jurnalistă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Începuse să...”

Playtech.ro ȘOC! CTP îl desființează pe Traian Băsescu: 'Ultimul coțcar’ HALUCINANT ce a mai zis

Observatornews.ro Momentul impactului dintre cele două maşini care făceau întrecere pe o stradă din Timişoara. Autoturismele au fost cuprinse de flăcări

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2022. Scorpionii încep o perioadă mai senină în cuplu și alte relații de parteneriat, iar liniștea va dispărea

Știrileprotv.ro VIDEO Momentul în care o rachetă trece pe lângă un avion de linie. Imaginile surprinse de un pasager

Orangesport.ro A invitat un fotbalist acasă şi a rămas mască. Ce au făcut: ”Acum nu ştiu dacă îi mai place”

PUBLICITATE Pentru mai multe secrete de stil & sustenabilitate cu Ioana Grama