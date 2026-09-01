Un dress code care îmbină două lumi: orașul și natura

Pentru ediția din acest an, VIVA! a propus un dress code care îmbină două lumi: orașul și natura. Urban BLOOM ne-a invitat la o interpretare contemporană a elementelor florale, într-o formulă modernă, sofisticată și personală. Dacă în anii trecuți invitații VIVA! au fost provocați să intre în universuri precum Sicilian Inspiration sau Late summer glow, de această dată, inspirația vine din contrastul dintre peisajul urban și explozia de culoare a florilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Printre invitați s-au numărat Alexandra Căpitănescu, Dan Negru și Adelina Pestrițu, alături de alte nume importante. Atmosfera a fost întreținută de Daniel Pavel și Ana Maria Pavel, iar momentele artistice au inclus un recital de excepție al Elenei Gheorghe și un DJ set acompaniat de vioara Alexandrei Violin.

Premiile VIVA! Influencers Party 2026. Radu Vâlcan, Daniela Nane, Dan Negru, Adelina Pestrițu și Alexandra Căpitănescu au fost laureații serii

Daniela Nane și Radu Vâlcan (Libertatea)

În cadrul evenimentului desfășurat la ParkLake, Daniela Nane, Dan Negru, Radu Vâlcan, Adelina Pestrițu și Alexandra Căpitănescu au fost laureații serii, fiecare primind un premiu VIVA! pentru parcursul, influența și proiectele prin care s-au remarcat în ultimul an.

Petrecerea VIVA! a adus din nou eleganță, muzică, modă și bună dispoziție, marcând un început de sezon într-un mod unic, transformând astfel fiecare ediție într-o experiență memorabilă.

Gazda evenimentului este ParkLake, iar ediția din acest an a avut și o semnificație aparte pentru partenerul nostru, deoarece în această seară aniversară, a sărbătorit nu doar 10 ani de ParkLake în România, ci și 10 ani de experiențe, povești și energie împărtășite cu oamenii care i-au fost alături.

ParkLake este mai mult decât un centru comercial. Este un concept unic în România, construit în jurul unei idei care îl definește încă de la început: apropierea de natură. De la arhitectură și design, până la experiențele, evenimentele și proiectele pe care le creează, natura este parte din identitatea ParkLake și din felul în care acest loc se conectează cu oamenii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE