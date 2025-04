Monica Gabor, în vârstă de 38 de ani, a apărut recent pe rețelele sociale într-o ipostază rară, alături de fiica sa, Irina Columbeanu. Potrivit Libertatea pentru femei, motivul acestei apariții speciale este legat de o realizare importantă a fiicei sale.

În vârstă de 18 ani, Irina Columbeanu, elevă la Malibu High School în America, a participat la competiția „California State Youth of the Year” în Sacramento. Acest eveniment face parte din programul „Youth of the Year”, care își propune să formeze tineri lideri.

Organizația „Boys and Girls Club of Malibu»” din care Irina face parte de 7 ani, a transmis un mesaj de felicitare: „Felicitări, Irina! Săptămâna aceasta (n.r. 10 aprilie), Irina a vizitat Sacramento, pentru a concura în competiția California State Youth of the Year. Prin implicarea ei, Irina a obținut oportunitatea incredibilă de a concura alături de alți finaliști remarcabili din cadrul Boys & Girls Club din întreg statul. Suntem atât de mândri de ea și nerăbdători să vedem toate lucrurile uimitoare pe care le va realiza în comunitatea noastră și dincolo de ea!”.

Recomandări Muzeul Peleș și-a dublat încasările după ce Libertatea a semnalat ilegalitățile din revânzarea biletelor. Cum funcționa sistemul

Și Irina Columbeanu a vorbit despre experiența sa: „Călătoria mea cu Youth of the Year a fost cea mai valoroasă experiență din viața mea. Nu doar că am avut ocazia să mă conectez cu tineri din tot statul California și să le aud experiențele unice, dar am avut și șansa de a-mi împărtăși propria pledoarie. Mai mult decât atât, am avut onoarea de a mă întâlni cu o deputată din Los Angeles și de a fi vocea pentru mii de membri ai Clubului. Mă simt profund onorată să fiu finalistă la nivel de stat și binecuvântată pentru toate oportunitățile pe care Clubul mi le-a oferit în ultimii șapte ani”.

Aparițe elegantă a mamei și fiicei

Monica Gabor a marcat acest moment important publicând o fotografie cu ea și Irina, ambele arătând elegant și sofisticat. Monica a purtat un palton lung gri, pantofi corai și o geantă Hermes asortată. Irina a optat pentru un costum negru cu fustă scurtă, pantofi cu toc și o geantă cu lanț auriu.

Această apariție a stârnit interes, mai ales că Monica Gabor se arată rar pe rețelele sociale după nașterea fiului său cu Mr. Pink. Ea a descris momentul cu un mesaj scurt, dar emoționant: „Cea mai mândră mamă!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Rușii au ucis 21 de oameni în Duminica Floriilor, în centrul orașului Sumî, pe care l-au bombardat cu rachete balistice

Cum e viața Irinei Columbeanu în America

Irina Columbeanu s-a remarcat ca o elevă eminentă la Malibu High School, participând constant la diverse activități extrașcolare. Implicarea ei în „Boys and Girls Club of Malibu” i-a oferit oportunități de dezvoltare personală și profesională.

Programul „Youth of the Year” este conceput pentru a dezvolta abilitățile de leadership, performanțele academice și angajamentul față de un stil de viață sănătos al tinerilor participanți. Titlul se acordă unui tânăr lider remarcabil, recunoscut pentru calitățile sale de lider, implicarea în comunitate și rezultatele academice.

Această realizare a Irinei Columbeanu reprezintă un pas important în dezvoltarea sa personală și profesională, reflectând dedicarea și talentul său în diverse domenii. Sprijinul și mândria Monicăi Gabor pentru fiica sa sunt evidente, marcând un moment semnificativ în relația lor și în cariera Irinei.

Istorii electorale Ce țară europeană a permis votul tinerilor de la 16 ani, dar doar dacă erau căsătoriți? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Unde se află secția de votare situată la cea mai mare altitudine (4650 de metri)? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce metodă creativă au folosit opoziția și cetățenii chilieni pentru a combate dictatura lui Augusto Pinochet? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care alegeri au generat un număr record de 30 de partide intrate în parlament? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce candidat american a participat la alegerile prezidențiale din închisoare și a obținut aproape 1 milion de voturi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News