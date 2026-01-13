„Călătoria în jurul lumii împărtășită cu voi continuă, am plecat înainte de zori de acasă și ne-am întors 3 zile mai târziu tot pe timp de noapte, având parte de zboruri line și bune. Primul popas de anul acesta a fost Londra – loc de suflet pentru mine și fiica mea venitǎ în vacanță acasă, așa că m-am bucurat de fiecare moment cu @anavioletabanica.

Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi, acolo am avut prima escapadă împreună, doar noi, ca fetele, când era mai mică, pe atunci pentru a intra în lumea lui Harry Potter (Warner Bros. Studio Tour), acel drum a însemnat fascinație și inspirație pentru ea, dar și o altǎ laturǎ deschisă relației mamǎ-fiicǎ pentru amândouă.

De atunci, am păstrat, an de an, obiceiul de a călători împreună, doar noi, nu pe perioade lungi, de obicei câte un weekend care poate fi într-un alt colț de țarǎ sau dincolo de hotarele noastre, depinde de moment și ce ne inspirǎ, iar cel mai important e să avem acel timp petrecut împreună, în care fiecare devine prioritatea celeilalte.

Am încercat întotdeauna ca orice loc din lume unde ajungem să devină și o lecție de viață, nu alegem un loc pentru cǎ e pur și simplu o atracție turisticǎ.

Construim amintiri și e interesant sǎ observi modul de viață al oamenilor locului, să înveți mereu ceva nou, sǎ stai la șuetă în locuri unde se gătește bine, să te bucuri de arhitecturǎ, de natură, de spectacolul străzii, să descoperi ceea ce ei au și noi nu, sǎ poposești în muzee care spun povestea acelui tărâm și vorbesc despre istoria lui, dar și sǎ ai tihna de a citi lângă focul mocnind la ceas de searǎ, după o zi de plimbare în frig…

Lumea spectacolului, sub diverse forme, e alegerea noastră de fiecare dată, măcar pentru o seară sau două. Pentru noi, nu există popas la Londra sau la New York fără un musical, de pildă, și nici această călătorie nu a fost o excepție. Imaginile surprind doar puține momente, nu ne-am dorit să surprindem prea multe pe cameră, ci să trăim mai degrabă clipele, pur și simplu”, a scris Andreea Marin în dreptul imaginilor pe Instagram.