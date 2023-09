Cum au reacționat colegii de școală ai lui Filip Munteanu, când l-au văzut în serialul „Clanul”: „Unii nu se uită”. El joacă rolul lui Florinel

Într-un interviu pentru Libertatea, Filip Munteanu a vorbit despre rolul lui în serialul de la Pro TV, despre viitorul lui în actorie, dar și despre școală și pasiunile pe care le are. „Mulți spun că sunt talentat și că voi ajunge un mare actor”, ne-a dezvăluit el.

Libertatea: Ai filmări pentru serialul „Clanul”, știu că joci și în spectacole la Opera Comică, ai și școală… cum te organizezi astfel încât să ai timp și pentru pasiunile tale?

Filip Munteanu: Am multe proiecte, dar am și zile libere. Am timp și pentru pasiunile mele. Când am o pauză sau zi liberă profit de ea. Sunt zile când nu vreau să fac nimic, ci doar să stau în pat și să mă uit la filme de dimineață până seară.

„Sper într-o zi să ajung să joc la FC Barcelona!”

-Și, apropo, care sunt pasiunile tale, ce-ți place să faci cel mai tare în timpul liber?

-Îmi place să joc fotbal, să mă joc pe calculator, să joc baschet, să merg cu trotinetă. Vara fac wakeboard pe lac și iarnă mă dau cu snowboardul.

-Am văzut că mergi și pe stadion. Te-ai gândit și la o carieră în fotbal?

-Da! I-am înnebunit pe ai mei să mă ducă la fotbal. Sper într-o zi să ajung să joc la FC Barcelona!

-Cum este la școală, ce-ți spun colegii de clasă? Mai ales după ce te-au văzut în serialul „Clanul”.

Recomandări Cine este Adrian Ivan, rectorul Academiei SRI cu venituri de 6.500 de euro pe lună și care și-a copiat cinci cărți. „Am venit, la cererea domnului director Hellvig, să consolidez această universitate”

-Unii nu se uită, iar cei care se uită mă felicită și sunt curioși să afle ce se întâmplă cu Florinel. Evident că nu pot să le zic decât ce este dat pe tv. Nu le pot povesti în avans.

-Știm că mama ta este mereu alături de ține și te susține. Care este sfatul cel mai important pe care ți l-a dat? Și cum te încurajează ea înainte de o premieră?

-Întreaga familie mă susține, dar mama este cu mine tot timpul. Cele mai importante sfaturi sunt să am curaj și încredere în mine, să nu refuz un proiect doar pentru că am emoții, să muncesc și să nu renunț niciodată la visul meu.

Și mereu să îi respect pe cei din jurul meu. În primul rând, este alături de mine cu sfaturi care îmi dau multă încredere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mă bucur că am șansa să joc alături de mari actori”

-Cum arată o zi de filmare pentru tine?

-Îmi place mult experiența de pe set. Mai întâi mă ia de acasă în fiecare zi de filmare o mășină trimisă de producție, apoi merg să îmi aranjeze părul și să mă tundă, dacă este cazul. După aceea, merg la costume unde probez îmbrăcămintea pentru ziua respectivă, mă duc în rulota specială pentru actori, unde mă relaxez, mă îmbrac, îmi repet textul și aștept să fiu chemat pe set.

Recomandări „Să terminăm cu ipocrizia, totul este despre bani!” Zeci de mii de euro pentru analiștii „independenți”, contracte secrete din bani publici

Odată ajuns la cadru, merg să mă cablez, fac o repetiție de text împreună cu actorii, iar regizorul ne dă diverse indicații. Fiecare scenă se repetă de multe ori, pentru că ea este filmată din diverse unghiuri.

-Ai vreo întâmplare amuzantă pe care ți-o amintești de la filmări?

-Cele mai amuzante momente de pe set au fost scenele din sezonul 1 și 2 alături de Theo Rose atunci când trebuia să facem teme, pentru că noi ne jucăm mereu Spânzurătoarea. Au mai fost foarte amuzante și scenele de la promo-ul de Crăciun, cu Florinel singur în CLAN, alături de domnul George Ivașcu și Codin Maticiuc.

-Ești actor acum, dar ți-ai dori să practici actoria că o meserie când vei fi mare?

-Nu știu ce voi face în viitor, mulți spun că sunt talentat și că voi ajunge un mare actor. Momentan, mă bucur de această experiență, mi-am făcut mulți prieteni, sunt fericit că am șansa să joc alături de mari actori și că sunt într-un proiect atât de mare.