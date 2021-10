După șase ore în care rețelele de socializare nu au funcționat, în jurul orei 1 a.m. totul a revenit la normal. Vedetele din România s-au bucurat de această pauză de la Facebook, Instagram și WhatsApp considerând că a fost necesar un astfel detox.

Adelina Pestrițu recomandă tuturor, după această experiență, să facă zilnic o pauză de la telefon. Deși la început nu a înțeles exact ce se întâmplă și a crezut că este din cauza Internetului său, vedeta și-a dat seama ulterior de problemă și s-a dus și s-a băgat la somn.

„M-ați întrebat cum a fost pentru mine pauza de la cele mai utilizate aplicații… Aproape am aruncat routerele pe geam. Când am aflat că de la aplicații este marea problemă m-am culcat.

Faptul că am devenit dependenți de niște aplicații, care la o singură atingere de buton au dispărut este realmente îngrijorător. Culmea „butonul” nu ne aparține, dar sănătatea psihică da și trebuie să avem grijă de ea. Personal fac pauze de telefon în weekendurile în care timpul îmi permite să fac asta, așa cum am procedat în vacanța din Miami. Vă recomand să faceți asta din când în când. Știu cât de greu este să renunțați la telefon, dar este sănătos. Astăzi 15 minute, mâine 30 de minute, peste o săptămână o ora și tot așa. Veți vedea diferențe în sensul bun, în viața voastră. Viața voastră reală merită ceva mai multă atenție decât cea virtuală. Putem echilibra lucrurile astfel încât să rămânem informați, dar fericiți”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.

Pentru artista Giulia Anghelescu, faptul că rețelele de socializare au picat a fost motiv de bucurie și declară că s-a simțit foarte liniștită în tot acest timp.

„Voiam să vă întreb cum v-ați petrecut pauza de social media. Mi-am dat seamă că eu chiar am simțit așa o bucurie în suflet și am fost foarte liniștită. Sunt încă OK, normală”, a spus Giulia Anghelescu.

Ela Crăciun a avut un moment de respiro și a luat masa cu familia fără să mai stea pe telefon. Vedeta s-a bucurat de momente frumoase alături de soțul său și de copii.

„Aveam o filmare când au picat toate și nu înțelegeam ce se întâmplă. Când am terminat, copiii și Alex erau la masă. M-am așezat lângă ei și am stat cu toții, fără telefoane lângă noi. Am avut de dat un mesaj important și după mult timp, am folosit mesajele clasice. Mi s-a părut așa ciudat. M-am bucurat că au picat toate. Am avut o seară liniștită, așa cum ar trebui să fie toate serile.

Dacă a mers cu câteva ore, va merge și cu o zi întreagă. De fiecare dată când am ales să fac asta m-am simțit foarte bine. Și nu numai eu, ci toți cei de lângă mine. Poate nu ar fi o idee rea să mai luăm o pauză din când în când”, Ela Crăciun.

Se pare că nefuncționarea timp de șase ore a aplicațiilor de socializare nu a fost un necaz așa mare pentru vedetele din România, ba chiar s-au bucurat că își pot petrece timpul în offline alături de cei dragi.

Facebook, Instagram și WhatsApp nu au mers timp de 6 ore

Facebook, Instagram și WhatsApp au fost inoperabile luni, 4 octombrie, timp de șase ore. Oamenii din întreaga lume au raportat că serviciile nu mai funcționează. Un super-dezastru deoarece, cu un total de peste 6,2 miliarde de utilizatori, Facebook este cel mai mare grup de social media din lume. Numai pe Down Detector, platforma pe care useri raportează problemele cu internetul și cu rețelele de socializare, au fost ieri 10,6 million de raportări în întreaga lume.

Mark Zuckerberg a primit o adevărată lovitură financiară: a pierdut 5,1 miliarde de euro, a calculat „Bloomberg”, așa că acum are are o avere de doar 103 miliarde de euro și a căzut de pe locul 3 pe locul 5 în topul celor mai bogați oameni din lume. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, 65 de ani are 129 de miliarde de dolari (111 miliarde de euro).



