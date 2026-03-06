„Îmi place să lucrez cu Paul pentru că este un om extrem de inteligent, intuitiv, creativ și sensibil. Este minunat să lucrezi cu partenerul de viață pentru că îl cunoști foarte bine și poți alcătui cu el o echipă extraordinară. La noi funcționează pentru că avem respect unul pentru celălalt, ne admirăm reciproc, ne încurajăm și ne susținem ideile.

Paul este extrem de valoros pentru mine din toate punctele de vedere. De data aceasta, a regizat spectacolul alături de Andrei Mateiu și este fascinant să îl urmăresc la lucru. Are atâtea idei interesante, moderne, e foarte creativ și se completează de minune cu Andrei, care este un regizor sensibil, un artist în adevăratul sens al cuvântului. Abia aștept să vedeți ce au construit împreună pentru «6 INIMI, 3 GREȘELI».

Soțul meu este un om care mă surprinde plăcut în fiecare zi, alături de care am evoluat permanent și care îmi susține pasiunile și ideile. Este un om generos, sufletist, inteligent, amuzant și un tată minunat”, a declarat Jojo pentru revista VIVA!

În cadrul interviului, Jojo a vorbit despre activitățile din timpul liber, pe care ea și Paul le au cu cei doi copii, Zora și Achim.

„Mulțumim! (zâmbește) Reușim să facem asta natural. Când are el spectacole sau filmări, sunt eu acasă și îi protejez timpul de lucru. Când am eu multă treabă, mă susține el.

Cu Zora și Achim ne place să facem multe lucruri. Ne plac plimbările, excursiile, să explorăm, să descoperim. În același timp, ne place să petrecem timp de calitate simplu, jucând un joc sau conversând, povestind, spunând glume și lucruri amuzante.

Comunicarea este extrem de importantă pentru noi în relația cu copiii noștri. Și conexiunea pe care o avem cu ei. Nu există zile în familia noastră fără îmbrățișări sau «te iubesc», «te apreciez», «îți mulțumesc». Copiii au mare nevoie de conexiune și comunicare și de factorul: calitate, nu neapărat cantitate. Dacă pot fi întrunite amândouă, e minunat”, a declarat Jojo pentru sursa citată.