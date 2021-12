De ziua ei de naștere, Oana Radu a primit cel mai frumos cadou din partea soțului ei, pe lângă cei 9.000 de euro, Cătălin i-a dat voie să mănânce tot ce aceasta își dorește. La petrecerea de ziua ei, artista s-a răsfățat cu pizza, paste, prăjituri, însă imediat și-a reluat dieta după răsfățul culinar. Soțul ei o motivează cel mai tare atunci când vine vorba de a merge la sală sau a ține regim.

„Cel mai frumos cadou a fost că soțul meu m-a lăsat să mănânc ce vreau. Am avut aperitive, paste, pizza, fructe de mare, dulciuri, sărățele, suc, prăjituri, torturi. Am avut două torturi. A fost cu mult caramel sărat. M-am simțit foarte bine. Soțul meu… ce cadou să-mi facă?! Noi muncim foarte mult împreună și nu ne facem cadouri la modul că «îmi doresc asta, ai putea să scoți bani din firma noastră să…». M-am hotărât la un buget și i-am zis. Oamenii care se uită acum la TV vor zice că sunt superficială. Eu am fost un copil foarte modest și am muncit pentru tot ce am. Eu am fost un copil sărac, atunci când începi să faci și tu 2-3 lei îți dorești și tu două-trei chestii. Bugetul a fost de 9.000 de euro. Îmi e și rușine să spun, că poate acasă sunt oameni care au multe lipsuri”, a declarat Oana Roman în emisiunea lui Teo Trandafir.

Cum își câștigă Oana Radu banii

Cântăreața a mărturisit că muncește foarte mult pentru ceea ce are. Oana Radu se trezește în fiecare zi la 5 dimineața. Deși din cauza pandemiei nu a mai avut atât de multe concerte, ea a găsit o altă modalitate de a face bani. Vedeta și-a pus la vânzare dieta cu care a slăbit, iar recent a lansat o nouă afacere cu lenjerii modelatoare.

„Tu știi cât muncesc eu pentru 9.000 de euro? Mă trezesc la 5 dimineața. Fac o oră sau 45 de minute cardio pe stomacul gol, apoi iau micul dejun. Merg la sală și mă antrenez două ore, apoi merg să fac tranzacții la bancă sau plătesc furnizori. Merg la croitoreasă și las materialele pentru lenjeriile modelatoare, mă ocup de grupul de slăbit. Apoi merg la studio și stau până pe la 7-8 seara, uneori și mai târziu. Îmi iau întotdeauna casoletele cu mâncare la mine, pentru că am ore fixe la care trebuie să mănânc. Mănânc oriunde aș fi și mănânc întotdeauna. Ajung acasă și fac facturi, preiau comenzi, uneori fac și coletele, editez singură pozele, mă gândesc la colecții noi, îmi filmez singură campaniile, editez filmările, mai lucrez la piese. Chiar muncesc foarte mult. (…) Am mașina în rate. Nu-mi ajung banii. Noi ne-am achiziționat un apartament. Am dat un avans mai mare și în fine, mai trebuie să dăm niște bănuți. Am tot așteptat să ne luăm câte ceva. Îmi doresc o geantă, pantofi și o brățară. Am zis că mai aștept puțin și când o să fiu super-bogată, pentru că o să fiu, când o să-mi vină banii o să-mi iau tot ce vreau”, a povestit Oana Radu la „Teo Show”.

Oana Radu își dorește să locuiască în America

Cel mai mare vis al artistei este să locuiască în Statele Unite ale Americii. Oana Radu nu se teme de muncă și spune că ar fi făcut bani din orice, dacă nu ar avut voce să cânte. Mama ei a crescut-o singură de când aceasta avea doar trei săptămâni și s-a descurcat să o ajute să devină femeia care este astăzi.

„Ar fi visul meu ca vreodată în lumea asta să ajung să depășesc granițele țării noastre. Dacă Universul mă va ajuta, mi-aș dori să locuiesc în America. M-aș muta azi, acum. Dacă m-ar suna cineva de la nu știu ce studio, acum m-aș duce. Să zică ăia că trebuie să stau pe tușă doi-trei ani, eu dacă nu aș fi avut voce și n-aș fi trăit din muzică, aș fi făcut bani din piatră seacă.

Eu când aud oamenii că nu au serviciu… Mama mea m-a crescut singură de la trei săptămâni. Deci mama mea făcea pe ăla cu coarne în patru și aveam ținută, bani de tren, mâncare la traistă.

Sunt niște trenduri muzicale pe care nu le pot atinge din cauza unor principii. Mi se pare că nu mă plac oamenii. Cred că pot mai mult de atât. Nu am ajuns la nivelul de a pătrunde la sufletul lor”, a spus artista.

