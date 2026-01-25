Lucian Viziru este unul dintre numele de referință din cinematografia și televiziunea românească, cu roluri memorabile în producții precum „Lacrimi de iubire”, „Inimă de țigan” sau „Regina”. Cariera sa a fost marcată de succes răsunător și de admirația publicului, dar actorul a traversat și momente complexe în perioada de glorie.

VEZI GALERIA  FOTO

În acea perioadă, Lucian Viziru era considerat un actor râvnit, iar atenția femeilor și a fanilor era constantă. Totuși, succesul vine cu prețul său. În ciuda validării publice, Lucian mărturisește că se simțea adesea sufocat, mai ales în locurile aglomerate, unde știa că putea fi abordat de admiratori sau presa.

„Celebritatea are două fețe. Pe de o parte, e frumos, te simți validat, lumea te aplaudă, îți cere autografe. Pe de altă parte, aveam momente în care nu puteam merge în locuri aglomerate, mă lua panica. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care m-am bucurat că am plecat în Germania. Nu e întotdeauna plăcut să se uite lumea la tine ca la o mașină străină. Memorabile pentru mine au fost momentele pe platou, când lucram cu marii actori ai României. Amprenta lor a rămas cu mine până azi”, a declarat Lucian Viziru pentru viva.ro.

Tenis sau actorie? Ce alege Lucian Viziru

Pentru a-și regăsi echilibrul, actorul a luat o decizie neașteptată: s-a retras pentru o perioadă și s-a mutat împreună cu familia în Germania. După această pauză, s-a întors în România, dar cu o abordare diferită asupra carierei. Împreună cu soția sa, Ema Viziru (47 de ani), a lansat filmul „Norocoșii”, asumându-și pentru prima dată roluri de regizor, scenarist și coproducător, și obținând un real succes.

Într-un interviu recent, Lucian Viziru a reflectat asupra pasiunii sale pentru tenis și asupra alegerii carierei în actorie. Dacă ar putea să se mai nască o dată și ar fi nevoit să aleagă între tenis și actorie, răspunsul său este clar: tenisul rămâne prima sa opțiune.

„Aș alege fără ezitare tenisul. Încă joc ori de câte ori am ocazia și mă bucur ca un copil. Îmi pare rău că nu am avut mintea de acum atunci sau oameni care să mă îndrume mai bine. Tenisul m-a disciplinat, m-a format, și cred că, dacă i-aș fi dat tot ce aveam, rezultatele ar fi fost frumoase. Dar asta e, viața te duce pe drumuri neașteptate și, până la urmă, fiecare experiență a avut rostul ei.”

