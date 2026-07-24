Un grup de cercetători a analizat genetic aceste reptile neobișnuite

Un grup de cercetători de la Muzeul de Istorie Naturală din Berlin a analizat genetic aceste reptile neobișnuite, după ce a colectat date din peste 400 de observații realizate de amatori prin aplicații precum „iNaturalist”, relatează cotidianul german Tages Spiegel.

Studiul lor, publicat în revista „Conservation Genetics”, confirmă că șerpii sunt o sub-specie a șarpelui de apă comun, cunoscută sub numele de„Natrix natrix moreotica”. Aceasta este originară din Peninsula Balcanică și din Turcia.

Cercetătorii cred că prezența acestor șerpi în Berlin este rezultatul eliberării intenționate de către proprietarii de reptile, care au adus astfel de exemplare din Croația sau Albania în anii 1980.

„Până atunci, era relativ ușor să cumperi un șarpe dungat frumos. Erau vânduți în magazinele de animale din Berlin pentru doar 20 de mărci germane”, a spus Frederic Griesbaum, autor al studiului.

Șerpii cu dungi duble au fost observați în cel puțin șapte locații din Berlin

Potrivit cercetătorilor, șerpii cu dungi duble au fost observați în cel puțin șapte locații din Berlin, inclusiv Tegeler Fliess, pădurea Spandauer, Britzer Garten și Spreepark din Treptow. În zona Britz, aproape toate exemplarele de șerpi de apă prezintă dungile distinctive.

Șerpii de apă sunt inofensivi pentru oameni, iar Griesbaum subliniază că „nimeni nu trebuie să se teamă de ei. Chiar și în cazul în care un șarpe este prins, riscul de a fi mușcat este minim. Animalele se apără mai degrabă eliberând un lichid cu miros neplăcut”.

Acest lucru a fost confirmat și de echipa sa, care a colectat 27 de șerpi pentru a analiza ADN-ul lor, activitate care necesită permisiunea autorităților.

Analizele genetice au mai relevat că o altă subspecie, originară din Ungaria, Austria și Cehia, a început să se încrucișeze cu șerpii de apă din Germania. Acești șerpi au o culoare roșiatică și nu prezintă dungi, fiind tot mai des întâlniți în sudul Germaniei.

Această diversificare a genelor ridică îngrijorări pentru oamenii de știință. Într-un articol publicat, aceștia avertizează că „din punct de vedere al conservării biodiversității, amestecul genofondurilor nu este de dorit. În plus, șerpii balcanici, adaptați la un climat mai cald și o floră diferită, ar putea întâmpina dificultăți de supraviețuire în Germania”.

„Nu există dovezi că ar reprezenta o amenințare imediată pentru fauna locală”

Deși cercetătorii sugerează că răspândirea acestor șerpi ar trebui controlată, Griesbaum recunoaște că este o sarcină dificilă.

„Nu există dovezi că ar reprezenta o amenințare imediată pentru fauna locală, așa că recomandăm să monitorizăm situația. Este posibil ca dungile să dispară după câteva generații”, a declarat el.

Totuși, este important ca populațiile să fie supravegheate îndeaproape pentru a preveni eventuale probleme ecologice viitoare, scrie publicația menționată.

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