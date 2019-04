Într-un interviu acordat pentru revista Unica, Anca Serea le-a închis gura cârcotașilor. „O familie numeroasă este tot ceea ce mi-am dorit încă de când eram copilă. Ei sunt cea mai mare împlinire și bogăție spirituală, mă simt nemuritoare datorită lor și nimic în această călătorie nu se compară cu legătura între prunc și mamă” a spus Anca Serea.

Anca Serea va deveni mamă pentru a șasea oară și a făcut primele declarații despre sarcină, în revista Unica, din luna mai 2019.

„Mereu am spus că ne mai dorim un copilaș și iată că minunea s-a întâmplat; sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică”, povestește Anca pentru revista Unica.

