Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată

Deși nu au oferit foarte multe detalii despre motivele separării, Andreea Popescu a mărturisit că relația lor nu mai era bazată pe aceleași sentimente ca la început. Cu toate acestea, cei doi au ales să gestioneze situația cu maturitate, mai ales de dragul celor trei copii pe care îi au împreună.

Cum le-au spus copiilor despre divorț

Andreea Popescu a povestit cum a abordat unul dintre cele mai sensibile momente: discuția cu copiii despre separare. Influencerița a apelat inclusiv la sfatul unui psiholog, pentru a se asigura că transmite vestea într-un mod cât mai echilibrat și blând.

Experiența personală a ajutat-o însă să înțeleagă mai bine situația, având în vedere că și părinții ei au trecut printr-un divorț.

Cea mai importantă conversație a fost purtată împreună cu fostul partener, în fața fiului lor cel mare, Ioachim, în vârstă de 8 ani. Cei doi i-au explicat că nu vor mai locui împreună, dar că vor rămâne mereu părinții lui și că dragostea pentru copii nu se va schimba.

„M-am sfătuit cu cineva de specialitate, dar și experiența prin care am trecut, divorțul părinților mei, m-a învățat să abordez acest subiect. Am discutat și cu Rareș, ne-am pus de comun acord cum să le spunem copiilor că divorțăm, în special lui Ioachim, că e mai mare. Am avut toți trei o discuție la masă, la o prăjitură, și am discutat foarte frumos că noi îi iubim enorm pe toți și că vom fi întotdeauna o familie pentru ei, chiar dacă mami și tati vor locui în case separate”, a dezvăluit Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Fiul cel mare nu a pus întrebări

Reacția băiatului i-a surprins pe ambii părinți: a înțeles situația imediat și nu a pus întrebări, demonstrând o maturitate neașteptată pentru vârsta lui. Ceilalți doi copii, fiind mai mici, vor înțelege treptat schimbările.

„M-a surprins faptul că nu a pus nicio întrebare, el fiind mai mare și înțelegând mult mai bine, a avut o maturitate cu care a înțeles toată situația aceasta. I-am spus de foarte multe ori că noi îi iubim foarte mult, că ei nu au nicio vină și că vom fi mereu lângă ei, indiferent de ce situație va fi. Încercăm să simtă copiii cât mai puțin divorțul. Anastasiei, având 4 anișori, i-am explicat mai simplu, iar Alexie e destul de mic, abia a împlinit trei anișori; cu el n-am avut o discuție serioasă, discuția serioasă a fost cu Ioachim”, a mai declarat ea.

Ce relație au acum Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au rămas în relații foarte bune. Influencerița a subliniat că între ei nu există tensiuni, mai ales în prezența copiilor.

Cei doi continuă să petreacă timp împreună de dragul celor mici și își doresc să le ofere un mediu stabil și echilibrat. Comunicarea și respectul reciproc sunt, în prezent, prioritare.

„Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta. Eu, ca sfat, dacă mi-aș permite să dau sfaturi, pot spune că trebuie să-ți pui copiii pe primul loc, nu orgoliile, nu supărările. Oamenii în situația asta trebuie să se gândească foarte bine la copii. Nu e vorba despre tine și el, e vorba despre ei. Copiii n-au nicio vină atunci când doi părinți vor să ia această decizie”, a mai declarat fosta dansatoare a Deliei Matache.

