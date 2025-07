Pe lângă grija la alimentație, Lili Sandu recunoaște că pune mare preț pe orele de somn. Ce-i drept, prezintă și o emisiune matinală în direct și trebuie să fie odihnită, însă nici în zilele libere nu face rabat. „Recunosc că dorm devreme. Nu ai cum altfel să funcționezi mai ales când prezinți o emisiune live. Trebuie să fii odihnită, ca să nu faci dezacorduri, nu de alta. Să nu dai o dumă la televizor. În general, mă trezesc la 5:45, iar când sunt superobosită la 6:00. Mă trezesc, îmi fac matcha, îmi fac meditații, mă mai învârt. La 7:00 se trezește Thomas, îl pregătesc pentru grădiniță, îi fac ghiozdănelul, mai stau un pic cu el și la ora 7:50 am ieșit pe ușă”, a declarat Lili Sandu pentru Libertatea, completând că nu i s-a întâmplat să plece de acasă și în weekend pentru a merge la emisiune, asta pentru că are același program de trezit în fiecare zi. „Să ies pe ușă nu, dar oricum și în weekend mă trezesc la 6:00. Acum nu mai pot să dorm pentru că așa s-a creat ritualul ăsta de trezit. Dar nu e problemă, lasă că e bine. O să am timp să dorm”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Felix Baumgartner a murit într-un accident de parapantă. Iubitul Mihaelei Rădulescu avea 56 de ani

Lili Sandu nu consumă carne decât o dată pe săptămână

Ani la rând, vedeta Pro TV nu a consumat carne și a urmat doar un regim vegan, ceea ce a ajutat-o foarte tare să-și mențină silueta. Totuși, de când moderează emisiunea „Vorbește Lumea”, recunoaște că și-a mai schimbat puțin regimul. Asta și pentru că se gătește zilnic în platoul matinalului și cu greu reușește să-și stăpânească poftele. „De trei ani, de când sunt la Vorbește Lumea, mănânc în fiecare zi. Avem superchefi care vin să gătească acolo. Eu sunt genul care dacă nu văd, nu mănânc. Sunt foarte cuminte, disciplinată, mănânc ce trebuie. Dar dacă văd… Chiar azi (n.r. – luni) am avut un coș de pâine, dar din aia caldă, care miroase, cum era să nu mănânc? Vezi că am mâncat jumătate de pâine că la un moment dat, băieții mi-au zis să mă mai opresc. Deci nu ai cum să nu mănânci. Sunt pofticioasă”, ne-a mai povestit Lili Sandu, care vrea să puncteze că niciun organism nu este ca altul și că nu ar putea niciodată să dea sfaturi celor care vor să dea jos câteva kilograme.

„Mănânc carne, dar nu mai mult de o dată, de două ori pe săptămână. Adică încerc să păstrez un echilibru. În toți anii ăștia am și învățat și am înțeles ce trebuie să mănânc, ce este bine pentru mine, pentru organismul meu. Că poate ce mănânc eu nu este bine pentru tine. Spre exemplu, dacă în seara asta am mâncat la 23:30, mâine nu mai mănânc dimineața, mănânc și eu pe la 11:00. Las măcar o fereastră”, a mai completat prezentatoare TV.

Recomandări Cine conduce industria de apărare aeronautică: Sinecuriști cu salarii de zeci de mii de lei, o cârciumăreasă și o fostă directoare de creșă

Fiul lui Lili Sandu nu este pofticios la mâncare

Din fericire, fiul ei, Thomas, nu îi dă mari bătăi de cap atunci când vine vorba de mâncare. A reușit până la această vârstă să-l convingă să mănânce cât mai sănătos, astfel că nu este ispitită nici de preparatele pe care le consumă cel mic. „Dacă îmi zice că vrea să mănânce ciorbă, imediat îi fac, bine, o pun pe mama, dau comanda, eu mai tai legume sau ceva, iar când îi pun pe masă se strâmbă, zice că vrea mămăligă cu brânză. Îi zic că nu este la restaurant să comande. Dar, în general, mănâncă orice. Carnea nu prea îi place, dar nu a fost niciodată mofturos. Mănâncă broccoli, chiar l-am dresat bine în ceea ce privește gustul culinar. Are perioade și perioade. El este foarte slăbuț, dar așa este făcut. Are perioade în care mănâncă foarte bine și perioade când zice că nu îi este foame. Eu nu îl forțez, dacă vrea o masă, îl las să mănânce o masă pe zi”, a mai completat amuzată Lili Sandu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi