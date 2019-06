Cum revine Valentina Pelinel la silueta de dinainte de sarcină. Antrenoarea ei a explicat ce face vedeta

Vedeta a început antrenamentele cu Luminița Nicolescu. Aceasta a explicat ce anume face Valentina Pelinel pentru a reveni la silueta mult-dorită.

„A început uşor. Nu se recomandă exerciţii prea grele, sunt antrenamente specifice pentru perioada postnatală şi evităm expunerea abdomenului inferior. Lucrăm braţele şi picioarele. Valentina nu s-a îngrăşat prea tare, ea a avut doar burtică, aşa că revenirea la greutatea de dinainte a fost foarte uşoară. Trebuie să ţinem cont că a făcut mişcare până în ultima săptămână de sarcină şi e un om echilibrat”, a spus antrenoarea de fitness Luminița Nicolescu pentru click.ro.





În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

În prezent, omul de afaceri se află după gratii. Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri.

Citește și:





Cum au ajuns imigranții români unul dintre motivele pentru care Trump insistă să construiască zidul dintre Mexic și SUA! Povestea incredibilă a băiețelului de romi, cel mai mic imigrant despărțit de părinții săi

Citește mai multe despre Valentina Pelinel și antrenament pe Libertatea.