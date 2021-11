Cum s-a costumat Monica Gabor de Halloween, în America. Cu cine a petrecut o noapte întreagă în club

De când a plecat din România, Monica Gabor a acordat interviuri foarte rar, la fel de rar a mai apărut și la TV. Pe Instagram este însă activă, unde e urmărită de peste 100.000 de fani. Mai postează imagini cu fiica ei, cu Irina, care s-a mutat și ea în America, cu fiul ei vitreg, Anthony, și foarte rar cu iubitul ei, cu Mr. Pink.

Acum, Monica Gabor a atras atenția cu o serie de fotografii făcute chiar în noaptea de Halloween. Nu a petrecut seara acasă, în familie, ci a ieșit într-un club din America alături de prietenele ei.

Cu această ocazie, Monica Gabor și-a arătat din nou formele, cum obișnuia în urmă cu ani de zile. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a îmbrăcat de Halloween o rochie foarte scurtă, sexy și decoltată. În picioare a purtat cizme lungi, mulate. Pare că s-a transformat în Wonder Woman.

Și prietenele ei, alături de care s-a distrat în club, au purtat costume cu tematică de Halloween. În imaginile postate cu puțin timp în urmă pe Instagram nu apare și Mr. Pink, dar nici vreun alt bărbat.

Cu ce se ocupă Monica Gabor în America

În prezent, Monica Gabor predă limba engleză în Statele Unite, e profesoară. Și pe Irina o învață să muncească, să facă economii. Într-un interviu, Irinel Columbeanu a făcut dezvăluiri despre fosta lui soție. „Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. (…) Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată.

Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit. Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20, pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a povestit afaceristul la Prima TV acum câteva luni.

