În anii comunismului, Seghei Mizil ducea o viață plină de privilegii datorită statulului tatălui său. Conducea mașini scumpe, merge în localuri selecte, putea merge oricând în străinătate, lucruri care nu erau posibile pentru marea majoritate a românilor pe vremea aceea.

Fiul demnitarului recunoaște că la vremea aceea făcea și multe lucruri nepermise. Cu toate acestea, el a fost apropiat de familia Ceaușescu. A fost prieten cu Nicu, însă cu Elena și cu Nicolae nu a avut o relație apropiată. „Am fost familie cu Nicu Ceaușescu, a stat cu mine vreo 15 ani de zile, în casă. El a avut o relație cu sora mea și stătea cu noi și la mare, și la munte, bine, mergea și la el acasă, dar stătea în vilele astea, rămânea și acolo.

Cu familia Ceaușescu nu am avut nicio amintire, cu cei doi, cu Nicolae și cu Elena Ceușescu. Ce să vorbesc eu cu ăla sau cu aia? M-ai văzut cum arătam? Cu părul ăla, cu mașinile decapotabile, eu eram pe afară. Ce să îmi spună mie cu PIB-ul, cu economia? Mă interesau pe mine toate prostiile astea? Prostii pentru mine, pentru ei erau bune…

Nu am discutat cu ei niciodată, singurul care a stat cu noi, care venea cu noi, un om deosebit, a fost Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceușescu, care era un om de o simplitate, el mergea la el acasă, venea la noi, era un om extraordinar.”, a declarat el pe Youtube.

„Au vrut să îl ducă pe Nicu spre politică și spre astea, au vrut să îl separe, eu am înțeles treaba asta și ne-am separat”

„Eu să beau, să stau la masă cu ăla (n.r. Nicolae Ceaușescu) nu, niciodată. Ea mi-a zis o singură dată că cei ca mine nu au ce căuta în societate și eu am zis că pot să rămân afară oricând. Da, Elena Ceaușescu mi-a zis. Acum, dacă stau să mă gândesc, avea dreptate în ce spunea. Un om ca mine, ce am făcut eu, acum dacă făcea orice băiat se ducea la pârnaie. Multe am făcut, rele. Făceam ce un om normal nu făcea.

Ea, la început, a vrut să ne crească pe toți nu rău. Că dacă te uiți al copiii ei toți sunt cu carte adevărată, Valentin a făcut Oxford, au mai încercat câțiva copii de demnitari să meargă, dar nu au au reușit. Lui Zoia îi poartă numele în afară, la o chestie d-asta de matematică, eu am văzut și când au fost arestați, au venit toți colegii lui Zoia să îi ajute, și i-au ajutat și după. Aveau o părere foarte bună despre ea.

Ea a vrut să nea crească pe toți cu orientări spre ce voiau ei, cu mine nu s-a legat, și m-a lăsat în pace. Totuși, la ce am făcut eu, ea, ei nu mi-au făcut nimic. Normal, când au vrut să îl ducă pe Nicu spre politică și spre astea, au vrut să îl separe, eu am înțeles treaba asta și ne-am separat”, a mai dezvăluit Serghei Mizil.

Întrebat cum îi descrie pe soții Ceaușescu ca părinți, Serghei Mizil nu i-a criticat pe cei doi, dimpotrivă. „Părerea mea e că au fost niște oameni foarte simpli. El a ținut enorm de mult la țara asta, părerea mea, ce a făcut nu o să mai facă nimeni. Mă refer aici la tot ce a făcut, la construcții, la industrie, tot. Ca părinte, a avut o perioadă foarte legat de copii. Ea, din punctul meu de vedere, a încercat să depărteze pe toată lumea, inclusiv pe familia lui, de el.”, a mai spus el.

Prietenia lui Serghei Mizil cu Nicu Ceaușescu

Serghei și Nicu Ceaușescu au avut o lungă prietenie. Cei doi s-au cunoscut la Brașov, iar ulterior au devenit prieteni deoarece Nicu și Donca, sora lui Serghei, au avut o relație de iubire aproximativ 15 ani de zile.

„Prima oară nu ne-am halit. Deci pe timpul acela aveam locuri unde se dădeau filme în fiecare zi. La prânz pentru noi, seara pentru părinți. Toate filmele de afară erau aduse, dar nu erau subtitrate, erau cu traducător. (…) Eu eram prieten pe vremea aia cu Vasi Borilă, băiatul lui Borilă. Și venise și el acolo, la Brașov, venise cu o sanie, să o facem, și el apoi s-a împrietenit cu sora mea, apoi ne-am împrietenit. Eram apropiați de talentele de viață”, a mai adăugat Serghei Mizil.

