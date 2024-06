În ultima perioadă, relația strânsă dintre Serghei Mizil și Irinel Columbeanu a devenit din ce în ce mai evidentă, mai ales după ce fostul soț al Monicăi Gabor a ajuns la azil. În timp ce Irinel locuiește într-un cămin de bătrâni de câteva luni și se confruntă cu mari probleme financiare, Serghei Mizil iese în apărarea lui, dezvăluind noi detalii despre situația controversată în care se află.

Deși au trecut ani de la pierderea vilei, Irinel Columbeanu încă nu știe cu exactitate cine i-a luat proprietatea, iar Serghei Mizil este de părere că prietenul său a putut fi ușor influențat de persoane cu interese ascunse.

Patronul căminului de bătrâni în care locuiește Irinel Columbeanu a mărturisit că acesta s-a acomodat cu greu și uneori vorbește despre vila sa de la Izvorani, semn că pierderea acesteia îl afectează în continuare profund. În plus, Serghei Mizil a făcut dezvăluiri șocante despre un episod petrecut în trecut, subliniind dificultățile cu care s-a confruntat Columbeanu în ultimii ani.

„Toată lumea spune că el bea, că el făcea… (…) El nu mâncase de șase zile, nu mâncase, l-au adus acolo, efectiv, nu mai văzusem așa ceva. Mi se rupea inima, că de aia mă înjură toți. Și au spus că l-au luat de pe o bancă (…) Un om care e conștient sau care își păstrează un ban… El a avut multe sute de milioane decât cinci milioane. Să ajungi să nu mănânci de cinci zile e ceva, nu mai ești conștient. Efectiv, nu mâncase (…) Un om care e în facultățile mintale, nu ai cum așa, te dai peste cap, te apuci de ceva, te apuci de ceva (…) Așa știu și eu, că e vorba de o avocată, că i-a dat 20.000, 30.000, un amalgam din ăsta”, a declarat Serghei Mizil, la Xtra Night Show.

Irinel Columbeanu a recunoscut ce dependență are, după ce s-a mutat la azil

Irinel Columbeanu, fostul milionar care cândva trăia într-o vilă impozantă din Izvorani, și-a schimbat radical stilul de viață. Acum, acesta locuiește într-un azil din Ghermănești și are mari dificultăți în a-și acoperi costurile de trai cu pensia sa modestă. După câteva luni petrecute în centrul pentru vârstnici, Irinel Columbeanu se declară mulțumit de noua sa viață.

Fostul soț al Monicăi Gabor a mărturisit că s-a acomodat bine în azil, unde merge regulat la sală, a legat prietenii cu unii dintre cei care locuiesc acolo și își dedică timpul scrierii propriei cărți. Totuși, Irinel Columbeanu recunoaște că există și aspecte negative în noul său stil de viață. Acesta a dezvoltat o dependență de telefonul mobil, de care nu reușește să scape, oricât de mult ar încerca.

„Acum am mai mult timp, lucrez la carte. Am și alte povestiri, de la colegii de aici. Sunt un pic și jurnalist. Despre cum era pe vremuri. Mi-am făcut o prietenă, care și ea are un fiu în America.

Acesta e avantajul la azil, că legi noi prietenii. Socializarea. Prieteni dezinteresați. Principala preocupare e telefonul, să reintru în șirul comunicărilor zilnice. Încerc să-l las, dar nu prea pot. Am devenit dependent. Întâi pe telefon, apoi la televizor, merg și la sală aici, mai fac sport. De citit, citesc în special cărțile mele. Și pot spune că mi-au plăcut. Vreau să încep să scriu și la ultima carte, dar sunt probleme cu conectarea la rețeaua de internet”, a declarat Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.

