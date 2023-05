Cum se apară șeful delegației României la Eurovision, după cel mai slab rezultat din istorie: „Concurentul a reușit să atragă atenția publicului. Dovadă și campania de hate din mediul online”

Au trecut mai bine de două săptămâni de la finalul ediției din acest an a show-ului Eurovision câștigat de Suedia, dar reacțiile continuă să curgă.

Libertatea a intrat în posesia mai multor informații din interiorul postului public de televiziune referitoare la analiza declanșată în urma rezultatului slab obținut de Theodor Andrei, 18 ani, care a cântat în semifinala de pe 11 mai melodia „D.G.T. (Off and on)”. A fost cotat cu zero puncte, la fel ca reprezentanții din San Marino.

84 de piese s-au înscris la Eurovision România 2023, dintre care 12 au ajuns în finala selecției naționale câștigate de Theodor Andrei.

Probleme cu noul sistem de vot

Mihai Predescu | Radu Tuță / Agerpres Foto

Consiliului de Administraţie al TVR l-a chemat la raport pe Mihai Predescu, managerul de proiect și șeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023 din Marea Britanie. Potrivit informațiilor Libertatea, salariatul SRTv se prezintă în fața conducerii joi, 25 mai.

În prealabil, Predescu a întocmit un întreg dosar de informare, în care justifică rezultatul nul înregistrat de Theodor Andrei.

„Consider că sunt două elemente care au condus la acest rezultat neașteptat și nesatisfăcător”, își începe expunerea șeful delegației române. Apoi detaliază pentru membrii Consiliului de Administraţie al SRTv:

„Primul este noul sistem de vot din semifinale. Ediția din acest an a fost prima în care în semifinală a votat doar publicul. Publicul din cele 16 țări participante, mai puțin țara proprie. (…) Numărul de voturi primite în fiecare țară au fost transformate în puncte. (…) Apoi rezultatele pe țări s-au cumulat. România a primit voturi, însă nu suficiente cât să se situeze pe primele 10 locuri (n.r. – care să primească puncte într-un top final)”.

„Concurentul s-a prezentat onorabil”, dar piesa a fost prea rock

Explicațiile lui Predescu continuă cu cel de-al doilea motiv pentru care, în opinia sa, România n-a avut succes: piesa era rock.

„Consider că produsul nostru, deși corect și valoros din punct de vedere artistic și tehnic, s-a dovedit inadecvat așteptărilor publicului care a votat. În sprijinul acestei idei amintesc că San Marino, tot cu piesa rock, a avut zero puncte, Irlanda tot cu piesă rock nu s-a calificat, iar Germania care a intrat direct în finală, tot cu o piesă rock, a terminat pe ultimul loc”, mai notează managerul Eurovision România.

Ca o concluzie personală, concurentul nostru s-a prezentat onorabil pe scena Eurovision. A interpretat cu talent o piesă originală și a reușit să atragă atenția publicului (dovadă și campania orchestrată de hate din mediul online). Nu ne-am potrivit cu așteptarea publicului activ Eurovision care a votat în semifinale. Mihai Predescu, managerul de proiect Eurovision:

Predescu mai scrie în referatul prezentat Consiliului de Administraţie că „piesa României a fost foarte bine primită de publicul din sală, care s-a manifestat puternic pe tot parcursul piesei și mai ales la final”.

„Cu toate acestea, în urma procesării votului publicului, piesa nu a primit niciun punct în concurs”, mai notează angajatul postului public.

400.000 de euro este costul aproximativ al participării României la Eurovision, după cum a scris Libertatea.

„Această situație ne-a creat o problemă majoră”

Mihai Predescu mai notează că, imediat după anunțarea câștigătorului ce va reprezenta România la finala din Marea Britanie, „au apărut numeroase reacții de apreciere a piesei și a calităților interpretative ale solistului, dar și de critică a momentului artistic – scenografie, coregrafie, cu care acesta s-a prezentat”.

Managerul de proiect detaliază: „Această situație ne-a creat o problemă majoră, în primul rând de imagine. Prin urmare, echipa, împreună cu interpretul, a lucrat la reambalarea piesei (prin eliminarea elementelor controversate: coregrafie, costume) și mixarea piesei, cu scopul de a evidenția calitățile vocale și interpretative ale solistului și de a înlocui toate elementele dramaturgice controversate”.

O parte din informațiile din documentul redactat de Mihai Predescu au fost prezentate anterior de publicația online Inpolitics.

Probleme și la selecția națională

Pentru Finala Națională a Selecției Eurovision de pe 11 februarie era stabilit un moment artistic pe care să-l interpreteze Paula Seling.

Seling este artista care, în urmă cu 13 ani, aducea României locul 3 în finala Eurovision de la Oslo. TVR i-a cerut Paulei să cânte anumite piese, susțineau surse din postul public.

„Mihai Predescu, manager de proiect și șeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023, a fost cel care i-a comunicat Paulei Seling. Artista s-a simțit lezată să aleagă postul, și nu ea. Recitalul n-a mai avut loc”, susțineau sursele Libertatea.

Inițial, TVR a negat informațiile ziarului, în schimb, artista n-a negat, dar a preferat să nu dea detalii. După publicarea articolului pe site, Paula Seling a confirmat informațiile ziarului printr-o postare pe Facebook.

