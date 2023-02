Actrița susține că a profesat timp de 40 de ani, iar pensia ei e doar de 1.400 de lei pe lună, iar o bună parte din aceasta o cheltuie pe medicamente. Cu toate acestea, Marinela Chelaru nu și-a pierdut simțul umorului, a glumit spunând că 10.000 de euro ar primi de la stat. „Stau foarte bine, am 10.000 de euro pensia, ce-ai?! Nu, mămică, sunt amărâtă, dar sper să se rezolve și asta.

Nu mă așteptam după 40 de ani și eu nici nu am știut, pentru că meseria mea nu este de avocat sau de contabil, ca să știu de toate lucrurile astea. Nu mi-a spus nimeni și, uite, după 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc”, a explicat actrița la Antena Stars, conform spynews.ro.

Cu toate acestea, Marinela Chelaru se descurcă, nu merge la restaurante să mănânce, gătește mereu acasă. „Noroc că sunt femeie, fac mâncare, ce crezi că eu îmi permit să merg la restaurant? Nu, dar mă întind cât îmi este plapuma. 1.400 am pensia ca să știe toată lumea, dar nu mă vait.

Trecem noi și peste asta, stai liniștită! Eu nu am copii, dar dacă aveam copii?! Ce făceam?! Mă duceam la biserică și cerșeam, că nu aveam ce să fac”, a mai zis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări EXCLUSIV. Corespondență din regatul închis Belarus: „Putin se joacă cu viețile sărmanilor. În Belarus poate se găsesc 2.000-3.000 să lupte pe bani. Dar nu 60.000”

„Mie medicii mi-au înlocuit una dintre arterele inimii”

În urmă cu aproximativ cinci ani, Marinela Chelaru s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, actrița a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul inimii, i-a fost înlocuită o arteră cu o venă de la mână. Merge periodic la medic, face în continuare controale. „M-au influențat mult schimbările bruște de temperatură, a fost cald, apoi a venit frigul.

Mie medicii mi-au înlocuit una dintre arterele inimii. Mi-a luat de la o mână o venă și mi-a înlocuit-o la inimă. Doctorița mea este plecată și ea în concediu acum și abia o aștept să vină, să știu că sunt în siguranță”, a mai declarat Marinela Chelaru la Antena Stars.

Pe perioada pandemiei, actrița s-a și ferit să iasă din casă, îi era frică să nu aibă probleme și mai mari de sănătate. „Mi-e frică să ies din casă, nu sunt vaccinată, pentru că am probleme cu inima. Dacă cineva îmi garantează că voi fi bine după vaccin, acum îl fac. Dar eu am operație pe motoraș, la inimă. Nici acum, la trei ani de la intervenția chirurgicală, nu mai sunt cum eram la început. Credeam că voi reveni, dar cu inima nu e de glumit.

Nu mai am putere, mă feresc să-mi forțez inima, mi-a limitat niște lucruri, am tot sperat. Ea, sărăcuța, e în parametri, dar se lasă mai greu. N-am voie să fac sport, doar plimbări. Am fost un om activ, cu «Vouă» și cu teatrul, am umblat în toată țara, așa că acum mi-e greu. Nu pot urca treptele la bloc. Dar și de lift mi-e teamă, căci am rămas de câteva ori blocată între etaje și a trebuit să ies singură”, a spus actrița pentru impact.ro, în 2021.

GSP.RO Nume grele din PSD, alături de un important om de afaceri din România. Imagine surprinsă într-un mare oraș din Europa

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce este interzis să faci de Moșii de iarnă. E mare păcat. Tradiția pe care să nu o încalci sub nicio formă

Viva.ro Povestea tragică a lui Emil Hossu, unul dintre cei mai mari actori ai României. A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro Stimulatoarele cardiace refolosite de medici erau luate de la cei cu morţi violente. Din şpagă, unul şi-ar fi făcut casă în zonă protejată

Știrileprotv.ro Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții

FANATIK.RO Zodiile care își schimbă viața pe final de februarie. Lux și opulență pentru tot restul anului. De unde vin banii

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2023. Vărsătorii sunt în formă, simt că își revin și că se pot bucura de ceea ce le reușește