Pentru Nosková, această victorie reprezintă primul său titlu de Grand Slam și cel mai important dintre cele trei trofee de simplu câștigate în carieră până acum. Petra Kvitová, prezentă în loja regală, a urmărit cum tânăra jucătoare îi calcă pe urme pe iarba londoneză.

După două săptămâni memorabile, Nosková pleacă de la Wimbledon cu trofeul Venus Rosewater Dish și cu o ascensiune impresionantă în clasament: de luni, ea va ocupa locul 7 WTA, cea mai bună poziție din cariera sa. În ceea ce o privește pe Karolína Muchová, aceasta va urca pe locul 6 WTA, un alt record personal, după o finală în care a reușit să salveze cinci mingi de meci – cel mai mare număr înregistrat vreodată într-o finală de Grand Slam.

Performanța Lindei Nosková are o rezonanță istorică. Ea devine a treia jucătoare care câștigă titlul la Wimbledon după ce a salvat o minge de meci, alăturându-se surorilor Venus (2005) și Serena Williams (2009). În drumul spre victorie, Nosková a învins-o în turul al treilea pe românca Sorana Cîrstea, salvând un punct de meci cu un rever pe linie, câștigând cu 2-6, 6-3, 7-6 (9).

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Aceasta este a 20-a victorie a cehoaicei pe iarbă de la începutul sezonului trecut, un record în circuitul WTA. Dintre acestea, 12 succese au fost obținute în acest sezon, cele mai multe înregistrate de o jucătoare pe această suprafață.

În plus, Nosková și Elena Rîbakina sunt singurele jucătoare care au câștigat primul lor Grand Slam la Wimbledon de la debutul carierei, începând cu anul 2020. Mai mult, Nosková și Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, intră în istorie ca fiind primele sportive sub 21 de ani care câștigă Wimbledon și Roland Garros în același sezon, performanță reușită ultima dată în 2003 de Justine Henin și Serena Williams.

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