Un megaproiect de 10,7 miliarde de dolari

Acest TBM (Tunnel Boring Machine) de fabricație germană numit „Mary”, a început din 1 iulie 2026 să foreze sub casele din orașul australian Adelaide un tunel de 49 de metri lățime. Utilajul lucrează zi și noapte, fără oprire cu 20 de specialiști la bord. În cele mai bune zile, înaintează cu aproape 10 metri, iar până în 2031, va contribui la finalizarea unei autostrăzi continue în Australia de Sud, potrivit unui comunicat emis, pe 1 iulie, de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Australia.

Viitoarea autostradă subterană promite să elimine 21 de intersecții semaforizate și să redea șoferilor până la 40 de minute din viață la orele de vârf. Este vorba de proiectul „River Torrens to Darlington” sau T2D. Proiectul costă 15,4 miliarde de dolari australieni, aproximativ 10,7 miliarde de dolari americani.

Proiectul T2D este ultima secțiune de 10,5 kilometri a Coridorului Nord-Sud și va finaliza 78 de kilometri de autostradă non-stop, fără semafoare. Adelaide este capitala statului Australia de Sud.

„Mary” și surorile ei – trei mașinării gigantice în acțiune

Numele TBM-ului „Mary” vine de la Mary Lee, una dintre figurile marcante ale mișcării pentru drepturile femeilor din Australia de Sud. Este primul dintre cele trei utilaje de forat tuneluri de mari dimensiuni, produse de compania germană Herrenknecht, care vor activa în paralel în cadrul proiectului T2D.

Celelalte două utilaje „Catherine” și „Elizabeth”, poartă de asemenea numele unor personalități importante din istoria drepturilor de vot ale femeilor din acest stat. În cazul proiectului T2D, guvernul sud-australian a organizat un vot public pentru alegerea numelor, în urma căruia cele trei au fost desemnate câștigătoare.

„Mary” are o lungime de 100 de metri și un diametru de 15 metri – echivalentul unui bloc cu patru etaje – și este prima care a început să sape tunelul sudic. Celelalte două mașinării îi vor urma exemplul până la sfârșitul anului.

Cum funcționează un TBM de 3.500 de tone: procesul de săpare este estimat să dureze 2 ani

„Mary” cântărește 3.500 de tone și a fost asamblată în opt luni, după ce componentele sale masive, inclusiv un cap de tăiere de 300 de tone, au fost transportate pe timp de noapte prin oraș, în octombrie 2025. Mașina forează 24 de ore din 24, eliminând zilnic între 8 și 10 metri de sol, care sunt transportați printr-un sistem de benzi. Ea lucrează, non-stop, cu 20 de specialiști la bord.

În spatele ei, 10 segmente de beton preturnat, fiecare cântărind 12 tone, sunt montate pentru a forma pereții tunelului. Tunelurile vor fi situate între 10 și 25 de metri sub casele din suburbiile orașului Adelaide și, odată completate, vor genera aproximativ 7,5 milioane de tone de material excavat.

Întregul proces de săpare este estimat să dureze 24 de luni.

Alimentarea energetică: o provocare aparte

Funcționarea simultană a celor trei mașinării impune un consum uriaș de energie. Două stații electrice dedicate, Tonsley East și Richmond East, construite special pentru acest proiect, furnizează o putere de 22.000 de volți către utilaje.

Fiecare stație are o capacitate echivalentă cu alimentarea a 5.000 de locuințe. După finalizarea tunelurilor, aceste stații vor deservi sistemele de ventilație, iluminat și siguranță ale drumurilor subterane.

Adelaide este singura capitală de pe teritoriul principal al Australiei fără o autostradă continuă. Autoritățile estimează că, odată deschisă în 2031, noua autostradă va prelua circa 130.000 de călătorii zilnice, oferind o soluție pentru creșterea estimată cu 26% a traficului din Adelaide până în 2031.

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