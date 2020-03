Cum se împarte Diana Dumitrescu între jobul de gazdă tv la „Mireasă” și cel de mamă

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Înainte de începerea emisiunii „Mireasă”, ți-ai încărcat bateriile în Maldive. Cum a fost experiența pe tărâmuri exotice?

Diana Dumitrescu: Reîntoarcerea în Maldive m-a fascinat pur şi simplu. Eu ador culoarea apei de acolo şi nisipul alb şi fin… este rai. Am făcut diving, este mereu o plăcere să practic acest sport, mai ales în apele bogate ale Maldivelor.

A fost prima vacanță departe de fiul tău. Cum ai făcut față dorului de el?

Noroc ca există Facetime. Îl vedeam în fiecare zi, dar a fost şi un exerciţiu pentru când va începe emisiunea, pentru că voi fi plecată aproape toată ziua… Nu este uşor să stai departe de puiul tău, dar… nici imposibil.

În martie revii pe micul ecran după o pauză consistentă. Ce ai făcut în perioada aceasta?

Am trăit aşa cum am crezut eu şi mi-am consolidat viaţa de familie.

Lumea te știe mai mult din postura de actriță din seriale TV. De ce nu te-am mai regăsit în astfel de producții în ultimii ani?

Nu m-aţi mai regăsit pentru că nu aţi vrut :D, dar ultimul film în care am jucat s-a lansat anul trecut, plus că teatru fac în continuare, joc la Teatrul Excelsior în piesa „O noapte furtunoasă”… într-adevăr, nu am muncit zi de zi, dar după cum v-am spus, m-am concentrat pe viaţa de familie. În plus, mediul online si proiectele de acolo mi-au ocupat suficient timp.

Care crezi că au fost atuu-urile tale la castingul „Mireasa” de la Antena 1?

Cred că relaxarea mea şi naturaleţea în faţa camerei, faptul că îmi este uşor să spun lucrurilor pe nume şi să îmi asum ceea ce zic.

Cum ai aflat de concurs și cine te-a motivat să îți încerci norocul la casting?

Cu unul dintre producătorii emisiunii mai lucrasem, el a fost şi cel care m-a invitat la casting. M-am dus cu plăcere, chiar m-a bucurat sincer.

Când ai aflat că ești câștigătoare și cum au primit membrii familiei vestea?

Am primit vestea la câteva săptămâni de la participarea la casting, iar primii pe care i-am anunţat şi cu care m-am sfătuit, bineînţeles, au fost Alin şi mama. Trebuia să facem un program şi să stabilim cum vom proceda cu Carol, iar odată ce aceste lucruri au fost decise, am acceptat cu mare bucurie această provocare.

Cum crezi că vei face față concurenților, având în vedere că emisiunea este în regim de live și nu poți controla sau anticipa anumite reacții?

Sincer nu ştiu, dar mă bazez foarte mult pe echipa din spatele camerelor. Mi-am propus să iau lucrurile pas cu pas, nu mi-am făcut un plan, pentru că nu cunosc concurenţii, totul va fi la fel de surprinzător şi pentru mine şi pentru public…vom vedea!

Cum va arăta programul tău la job? Vei lucra și în weekend? Cine va suplini prezența ta acasă în perioada în care vei fi în direct?

Da, voi lucra şi în weekend, probabil vor fi şi zile mai lungi, dar Carol e pe mâini bune cu tatăl şi bunica lui, adică mama mea.

Spuneai ca mama ți-a fost alături de când ai născut. Locuiește în continuare alături de voi? Cu ce te răsfață, culinar vorbind?

Da, este încă aici şi va mai rămâne alături de noi. Nu mă răsfaţă culinar, pentru că am intrat la dietă. Îmi doresc să fiu o prezență plăcută în emisiune.

Cum s-a schimbat viața ta de când ai copil? Ce tabieturi noi au apărut și la ce ai fost nevoită să renunți din lipsă de timp?

Nu pot să zic că am simțit că am renunţat la ceva. Mi se pare magic să ai un bebeluş în casă, este un copil pe care ni l-am dorit atât de mult, încât nu simţim că am renunţat la ceva.

Anul trecut, îmi spuneai că mai ai de dat jos 5 kg pentru a ajunge la greutatea de dinainte de naștere. Între timp, ai reușit să scapi de ele prin dietă, sport?

Aproape, mai am. Între timp m-am hotărât să scap de mai mult de 5 kg…

În prezent ai un mariaj fericit. Ce reguli v-ați impus tu și soțul pentru a avea parte de armonie în familie? Peste ce greșeală nu ai putea trece într-o căsnicie?

Noi nu ne impunem reguli. Cred că în momentul în care acestea ar apărea ne-am îngrădi libertatea. Un om fără libertate este un om nefericit… aşa că…. Nu mă gândesc la greşeli sau la lucruri negative, pentru că nu vreau să le atrag în viaţa mea. Mă bucur din plin de ce am şi îi mulţumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta!