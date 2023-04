Până acum, la vârsta de 53 de ani, Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori. Din mariajul cu Mihaela Borcea omul de afaceri îi are pe Patrick și pe gemenii Antonia Melissa și Angelo. După ce a divorțat de Mihaela, Cristi Borcea s-a căsătorit cu Alina Vidican, alături de care are doi copii, pe Alex și Gloria.

Dintr-o relație extraconjugală cu avocata Simona Voiculescu, Cristi Borcea mai are o fetiță, este vorba despre Carolyn. Din al treilea mariaj, cel cu Valentina Pelinel, actuala soție, el are trei copii, pe Milan și pe gemenele Rania și Indira.

Invitat în emisiunea Ioanei Cosma de la Fanatik, omul de afaceri a mărturisit că moștenitorii lui se înțeleg foarte bine, chiar dacă sunt la distanță unii de alții. Fiica Melissa, din căsnicia cu Mihaela Borcea, și Alex și Gloria, copiii din căsnicia cu Alina Vidican, locuiesc în America.

Deși împart mame diferite, copiii lui au o relație specială. „Acum e important că suntem foarte bine și copii sunt foarte bine. Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. (…)

Cei mari, cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez, cum fac toți – material, cât de cât. Am trei în America – Melissa, care e geamăna (lui Patrick, n. red.), Alex și Gloria, și șase îi am aici”, a mai spus Cristi Borcea la Fanatik SuperLiga, conform fanatik.ro.

Recomandări Mami, cel mai în vârstă pilot în activitate din România a împlinit 70 de ani. De zbor

Omul de afaceri reușește anul să își strângă copiii la aceeași masă, chiar de Crăciun, în 2022, a petrecut alături de toți moștenitorii lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum s-a îndrăgostit Cristi Borcea de Valentina Pelinel, a treia soție

Valentina Pelinel i-a fost alături lui Cristi Borcea în cele mai grele momente, iar acum se bucură de familia pe care o au împreună. Fostul fotomodel și-a găsit fericirea în brațele fostului acționar de la Dinamo. Cristi Borcea a vorbit, în emisiunea Fanatik SuperLiga, și despre relația pe care o are cu Valentina Pelinel.

„Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o…”, spune Cristi Borcea. Ba chiar, omul de afaceri își amintește și momentul în care a simțit că s-a îndrăgostit, cu adevărat, de femeia care, de ani buni deja, îi este soție.

„Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: «Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea»”, a mai dezvăluit Cristi Borcea pentru sursa citată. „Eram căsătorit, da… (când a cucerit-o pe Valentina Pelinel, n. red.). Dar asta e ultima căsătorie”, spune Borcea.

Recomandări Cazul Iulia Marin poate produce o schimbare importantă. Până acum, românii puteau merge gratis la terapie, dar mecanismul era complicat. Colegiul Psihologilor propune altceva

„A suportat foarte greu, eu am făcut toți cei trei copiii mai mici în detenție. Eram în permisiile acelea. Trebuia să muncești, să participi la cursuri ca să poți să beneficiezi de permisii”, povestește Cristi Borcea.

Playtech.ro O româncă a obținut peste 30.000 de euro de la un italian. Uluitor cum l-a păcălit pe bărbat

Viva.ro Elena Udrea, despre zvonurile care au circulat ani de zile. Care este adevărul despre relația cu Traian Băsescu: 'Am avut...'

TVMANIA.RO Mirela Zeța, înapoi la „Mondenii”? „Orice lucru bun are un început și...”. EXCLUSIV

Observatornews.ro Ce arată autopsia Rozei, fetița româncă ucisă fără milă în Franța. Trupul copilei a fost găsit într-un sac de gunoi, în apartamentul unui vecin

Știrileprotv.ro Momentul dramatic în care un elev de 13 ani preia controlul unui autobuz după ce șoferița a leșinat la volan | VIDEO

FANATIK.RO Ce fac Gabriela Cristea și Tavi Clonda pentru a-și salva căsnicia. Soluția pe care au găsit-o: “Sperăm să avem energia și răbdarea necesară”

Orangesport.ro EXCLUSIV | Avem numele noului patron al FCSB. Lovitură de teatru. Cui i-a cedat Gigi Becali acţiunile clubului

Unica.ro Carmen Iohannis s-a îmbrăcat în alb în Argentina și nu a dat greș. Ce detalii au atras atenția