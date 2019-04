Cum se înțelege Anamaria Prodan cu Mariana, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf și Mariana Boldea, actualmente Pfeiffer, au fost căsătoriți timp de 14 ani, din anul 1994 până în anul 2008. Împreună au avut o fetiţă, Ana-Lisa, care s-a stins din viaţă în 1998, la doar un an şi patru luni, din pricina unei afecţiuni a inimii. Trei ani mai târziu a venit pe lume fiul lor, Luca.

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Anamaria Prodan a dezvăluit în ce relații este cu fosta nevastă a lui Laurențiu Reghecampf. De-a lungul anilor, Mariana i-a adus numeroase critici și acuzații Anamariei Prodan.

„Am depăşit momentele acelea cu Mariana şi avem o relaţie decentă şi normală. Eu iert, poate una dintre calităţile mele foarte mari este că iert orice. Mă gândesc că la disperare oamenii fac multe lucruri şi mă gândesccă dacă Dumnezeu mi-a dat atât de multă puetere iert. Nu uit de fiecare dată, că nu sunt atât de bună ca Iisus, dar încerc”, a declarat Anamaria Prodan la emisiunea Agenția VIP.

Anamaria prodan a vorbit și despre primul ei soț, Tiberiu Dumitrescu. Vedeta este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu.

„Fostul soţ este pâinea lui Dumnezeu pe pământ. Este un om de o bunătate, de un caracter incredibil, un om muncitor, un tată cum puţini sunt. Noi suntem o familie toţi. Tibi s-a căsătorit cu Irina, dar noi suntem aşa (n.r. uniţi). Este o chestie de educaţie. Nu am ce să-i reproşez primului meu soţ, m-a ţinut ca pe o prinţesă, mi-a făcut toate poftele, ce visam noaptea aveam ziua. Noi amândoi am tras să facem bani pentru copiii noştri. Am divorţat pentru că la un moment dat eu eram un om foarte agitat şi el un om foarte cumpătat, eu voiam televiziune, el nu voia”, a afirmat celebra impresară.

