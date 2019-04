Liderul ALDE atacă PNL și spune că „face tușa și visează să fie scos din băltoaca electorală de ziariști reșapați”

Un recent sondaj IMAS, realizat la sfârșitul lunii martie, arată că președintele Iohannis se menține pe primul loc în clasamentul intenției de vot la prezidențialele din toamnă, cu peste 44 la sută din preferințe. Pe locul doi se află Călin Popescu Tăriceanu, cu 18 la sută din preferințe.

Președintele ALDE spune că nu se sperie de distanța față de Klaus Iohannis în topul preferințelor pentru prezidențiale: „Orice munte se escaladează pornind de la bază”. Șeful Senatului adaugă că urgența României este „împăcarea dintre români” și că partidul pe care îl conduce este „singura speranță a liberalismului autentic”.

Despre PNL, Tăriceanu afirmă că „visează să fie scos din băltoaca electorală de ziariști reșapați”, aluzie la candidatura lui Rareș Bogdan la europarlamentare.

Coaliția PSD-ALDE a anunțat că va lua o decizie privind candidatul la prezidențiale după alegerile pentru Parlamentul European, de pe 26 mai.

„S-au emancipat institutele de sondare”

– Cum comentați rezultatele unui recent sondaj IMAS, care vă plasează pe locul al doilea, dar la distanță de peste 20 de procente de Klaus Iohannis, în privința intenției de vot la alegerile prezidențiale?

– Bănuiesc că vă referiți la sondajul IMAS, despre care presa a relatat că a fost difuzat public în două forme diferite, în interval de o oră, cu diferențe în rezultate de vreo 8%. De unde aș putea trage concluzia că institutele de sondare de la noi s-au emancipat, servesc doi clienți cu aceeași cercetare. Dincolo de asta, un politician se uită pe sondaje – în măsura în care are încredere în ele – și e firesc să cunoască doleanțele publicului pentru acțiunile sale următoare, pentru parțiale ajustări. Dar numai parțial.

– Adică nu luați în serios sondajele?

– Când ai idei bine definite în cap, când știi ce ai de făcut, ce e bine pentru oameni, nu te poți așeza la remorca sondajelor, ci te înhami la muncă, pur și simplu. Dacă Winston Churchill s-ar fi uitat la sondaje, ar fi promis poporului, în loc de sânge, sudoare și lacrimi – I cant offer you than blood, sweat and tears -, chestii precum bere ieftină, transport gratuit și garanția că nemții vor sta în banca lor.

„Dacă ai în cap doar să fii bine primit de public, mai bine te apuci de comerț «door to door»”

– În oricare variantă publicată de IMAS, vă despart multe procente față de primul clasat.

– Nu mă sperie distanța față de Klaus Iohannis, orice munte se escaladează pornind de la bază. Și noi vrem să înfigem steagul în vârf.

„Șeful PNL se compară cu Brătianu? Poate cu Brătianu-Cartof”

– Pe ce vă bazați când afirmați că singurul partid liberal din România este ALDE?

– Poate mai corect ar fi să spunem că ALDE e singura speranță a liberalismului autentic din România, pentru că liberali se revendică mulți. Știți cum se spunea despre noi, de câte ori se adună două partide liberale, rezultă trei.

„Din punct de vedere ideologic suntem singurul partid liberal, pentru că foștii noștri colegi de la PNL s-au lăsat împinși în PPE – Partidul Popular European”

– Vreo șansă pentru reunificarea liberalilor?

– Cred în reunificarea liberalilor și acest lucru poate fi făcut doar sub sigla noastră. Dacă aș fi ironic, aș spune că trebuie refăcută de la zero „munca” actualului președinte Iohannis, care promitea în campanie nu doar un unic mare partid de dreapta, ci și două guvernări succesive în mandatele sale. Cinci ani mai târziu, „marele partid de dreapta” încă face tușa și visează să fie scos din băltoaca electorală de ziariști reșapați. Noroc că au în frunte „cel mai adevărat liberal de la Brătianu încoace”, cum am auzit că e prezentat al lor lider prin teritoriu. Dar, la urma-urmei, și Brătianu-Cartof purta acest nume sonor, poate la el s-o fi făcut referire.

„Răzbat de peste tot valuri de ură”

– Care sunt urgențele României?

– La foc automat, aș putea da, desigur, răspunsurile tradiționale: stimularea economiei, atragerea de investiții străine, reforma reală a educației, îmbunătățirea sistemului de sănătate, reforma sistemului de justiție și altele. Dar dacă ar fi să vorbesc din suflet, aș spune altceva: cred că prima urgență a României ar trebui să fie împăcarea dintre români.

– Suntem certați unii cu alții?

– S-a ajuns prea departe în ultimii ani, răzbat de peste tot valuri de ură, dihonie, extremism, mai nou rasism ori antisemitism, fiecare pare că are ceva de împărțit cu fiecare. Societatea noastră a ajuns să fie definită de neîncredere, vedem prea des în orice semen un neprieten din start. Și nu e bine deloc. Cineva, urgent, ar trebui să facă ceva în sensul ăsta.

„Trebuie pacificată societatea, trebuie să refacem legăturile dintre noi și atunci multe vor veni de la sine. Iar noi, politicienii, avem un rol major în această misiune”

„Fără cetățeni de rangul doi și trei în UE”

– Cum apreciați prestația de până acum a României la președinția Consiliului UE?

– Mai țineți minte ce ziceau înainte de președinție bocitoarele de la Cotroceni și cioclii din partidele noii securități? Că nu suntem capabili să gestionăm așa dosare complexe, că nu o să știm să organizăm întâlnirile, că ne vom face de râs, etc, etc. Din ce știu eu, România a închis în jur de 90 de dosare cu Parlamentul European, din care 88 confirmate în Consiliul Uniunii, și 10 din pachetul privind cadrul financiar multianual. Ca să nu mai vorbim de cele 15 încheiate pe Brexit. Și suntem abia la jumătatea mandatului. Noi am mers înainte și ne-am văzut de treabă, acum văd că au amuțit toate acele voci. Sunt convins că vom fi performanți până la capăt și nu vor exista reproșuri din partea țărilor surate din UE.

– Ce obiectiv are ALDE la alegerile europarlamentare?

– Vrem să ne consolidăm pe scena politică, vrem să trimitem în Parlamentul European oameni cu spatele drept, care să se poată bate pentru interesele României. Vrem experiență și competență.

– Cum comentați tensiunile, cel puțin verbale, dintre București și Bruxelles?

– Am mai spus-o și o repet: nu este nimic în neregulă cu uniunea, dar e clar că actualii conducători și birocrați de la Bruxelles s-au îndepărtat de viziunea părinților fondatori ai Uniunii Europene. Niciodată nu a fost vorba de o uniune cu mai multe viteze, cu cetățeni de rangul doi și trei sau cu țări conducătoare și țări care doar aprobă!

„Nu este vina cetățenilor Uniunii că își pierd încrederea în viitorul ei, ci a celor care o conduc!”

– Soluția?

– Dacă vrem să mergem înainte și nu să dăm înapoi, trebuie să avem alt fel de europarlamentari, alt fel de Consiliu și alt fel de atitudine! Vorba românească, ”capul plecat sabia nu-l taie”, nu mai funcționează în mileniul 3!

