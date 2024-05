După 16 ani de căsnicie, CRBL și Elena au decis să o ia pe drumuri diferite și au divorțat. Ea și-a făcut bagajele și s-a mutat împreună cu fiica sa într-un apartament din București, în timp ce artistul a continuat să locuiască în vechea casă. Deși nu mai formează un cuplu cu Elena, CRBL se implică în creșterea Alessiei și recunoaște că este un tată sever atunci când este cazul. De asemenea, el are grijă ca fata lui să nu aibă un comportament neadecvat vârstei sale.

CRBl și Alessia sunt tată și fiică, dar au și o relație frumoasă de prietenie. „Suntem foarte apropiați, avem un numitor comun, dansul și muzica. Povestim foarte mult despre muzică, suntem foarte apropiați, suntem parteneri de joacă, de discuții, mă pun la curent cu lumea ei, iar eu încerc să echilibrez din lumea mea, e foarte interesant, suntem foarte apropiați, încercăm să povestim despre tot ce e nou, cool.

„Tolerez, dar nu pot să trec peste cei 7 ani de acasă”

Sunt un tată permisiv în limita bunului-simț, educației. Tolerez, dar nu pot să trec peste cei 7 ani de acasă, respectul, iubirea, acolo rămân destul de sever, nu e cazul Alessiei, ea așa a fost învățată, dar trec mai repede nimicurile”, a declarat cântărețul, pentru Spynews.ro.

Din fericire, CRBL și Elena nu au probleme cu fiica lor, așa cum pățesc alți părinți cu copiii adolescenți. Alessia este pasionată de muzică și dans, astfel că are foarte multe lucruri în comun cu tatăl ei.

CRBL nu regretă divorțul de Elena

La începutul lunii aprilie, CRBL a anunțat că divorțează de Elena. Cei doi participaseră în urmă cu câteva luni la „Power Couple România” și nu păreau să aibă probleme în căsnicie. Vestea despărțirii a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că motivele separării nu au fost făcute publice de cei doi. Ea s-a mutat cu fiica lor într-un apartament din București, în timp ce artistul a continuat să locuiască în aceeași casă.

Deși nu mai formează un cuplu, CRBL susține că are o relație civilizată cu Elena și că vorbesc zilnic. Cei doi se concentrează asupra creșterii fiicei lor, Alessia. Cântărețul susține că divorțul a fost unul liniștit, fără scandal, iar decizia a fost de comun acord. Când vine vorba despre admiratoare, CRBL susține că momentan nu este asaltat de domnișoare care își doresc să-l cunoască și nici nu își dorește. De asemenea, el nu regretă absolut deloc divorțul de mama fiicei sale.

„Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război, a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat.(…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, a spus CRBL, potrivit spynews.ro.

