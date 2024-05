La începutul lunii aprilie s-a aflat că CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie. Fanii lor nu se așteptau să ia această decizie, mai ales că au apărut împreună în emisiunea „Power Couple” de la Antena 1, unde au arătat că relația dintre ei e una bună.

Cu toate acestea, într-o declarație comună, ei au anunțat separarea. „Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei (n.r. – fiica lor)

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”.

Elena a revenit public după divorțul de CRBL

În timp ce artistul CRBL a avut câteva apariții publice după divorț, a participat chiar și la o petrecere în club, Elena a preferat să nu facă declarații despre divorț. Acum, ea a rupt tăcerea și într-o postare pe TikTok a anunțat că începe o viață nouă.

„Ai curaj, înaintează cu încredere. Viața te așteaptă! Noua eu. Viață nouă. Noi începuturi. Fii pozitiv. Fii tu”, a scris Elena Viscu, alături de videoclipul publicat pe TikTok.

Și pe Instagram a postat același clip video, însă cu un mesaj diferit. Ea își închisese contul, acum a avut loc marea revenire. „Fiți sursa propriei inspirații și lăsați lumina să vă ghideze spre succes și fericire. 💫”, a transmis fosta soție a lui CRBL, care privește într-o notă pozitivă viața ei acum.

Unde locuiește Elena după divorțul de CRBL și ce se întâmplă cu fiica lor

Deși despărțirea a avut deja loc, comunicarea rămâne deschisă și prietenoasă între cei doi, prioritare fiind nevoile și binele fiicei lor. CRBL locuiește acum singur în Pantelimon, în timp ce Elena s-a mutat cu fiica lor într-un cartier rezidențial din Ilfov, aproape de nordul Bucureștiului, potrivit Click! Motivul acestei alegeri pare să fie legat de proiectele profesionale ale Elenei în această zonă.

Cu toate că drumurile lor s-au separat, colaborarea pentru educația fiicei lor rămâne una solidă. CRBL s-a angajat să susțină financiar studiile Alesiei, care urmează cursurile la International School of Bucharest, iar taxa anuală este de 15.000 de euro.

