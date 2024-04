La începutul lunii aprilie, CRBL a anunțat că divorțează de Elena. Cei doi participaseră în urmă cu câteva luni la „Power Couple România” și nu păreau să aibă probleme în căsnicie. Vestea despărțirii a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că motivele separării nu au fost făcute publice de cei doi. Ea s-a mutat cu fiica lor într-un apartament din București, în timp ce artistul a continuat să locuiască în aceeași casă.

Deși nu mai formează un cuplu, CRBL susține că are o relație civilizată cu Elena și că vorbesc zilnic. Cei doi se concentrează asupra creșterii fiicei lor, Alessia. Cântărețul susține că divorțul a fost unul liniștit, fără scandal, iar decizia a fost de comun acord. Când vine vorba despre admiratoare, CRBL susține că momentan nu este asaltat de domnișoare care își doresc să-l cunoască și nici nu își dorește. De asemenea, el nu regretă absolut deloc divorțul de mama fiicei sale.

„Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat.(…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, a spus CRBL, potrivit spynews.ro.

„Nu are de unde să vină un al doilea copil, gata, nu mai vine niciun copil, atât!”

Întrebat dacă își mai dorește un copil în momentul în care își va reface viața, artistul a răspuns foarte sigur pe el că nu. „Nu, așa a fost de sus, Bărbosu așa a decis, noi doar ne-am adaptat. Nu are de unde să vină un al doilea copil, gata, nu mai vine niciun copil, atât!”, a mai spus CRBL pentru sursa mai sus-menționată.

Este primul an în care artistul își va petrece Paștele fără Elena. CRBL va merge acasă, la Pitești, la familia sa, unde se va bucura să stea cu cei dragi și să mănânce prepatate tradiționale românești.

CRBL și Elena s-au despărțit după 16 ani de căsnicie

CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie, iar anunțul a fost făcut de aceștia în mediul online. Ei nu au vorbit despre motivele care au dus la ruptură, însă au mărturisit că au reflectat profund asupra situației, înainte de a lua această decizie importantă.

Anunțul celor doi vine după ce au participat recent la emisiunea „Power Couple”. Cei doi au împreună o fetiță, iar căsnicia lor a fost una discretă, de-a lungul anilor.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

