Andreea Marin, una dintre cele mai iubite vedete de televiziune din România, și-a început cariera în anii ’90, dar adevărata recunoaștere a venit odată cu emisiunea „Surprize, Surprize”. Prezentată de Andreea Marin între 1999 și 2007, emisiunea a fost un succes, devenind un fenomen care a transformat-o pe tânăra din Roman într-o figură importantă a televiziunii românești.

Pe lângă succesul profesional, viața personală a Andreei Marin a fost intens mediatizată. Puțini fani știu că vedeta s-a căsătorit pentru prima dată la doar 21 de ani cu Cristian Gheorghiță, însă mariajul lor a durat doar trei ani. Motivul divorțului ar fi fost distanța, după ce Cristian a plecat să studieze în străinătate.

„Această despărțire a noastră a venit într-un moment în care eu eram prea fragedă, nu eram destul de matură și în același moment am început munca nebună la Surprize, am simțit o singurătate. M-am simțit singură. N-am făcut față acestei distanțe. De iubit ne iubeam în continuare, dar aveam nevoie de omul acela lângă mine. El n-a făcut nimic rău, dar a avut niște studii, un master de urmat, cu care am fost amândoi de acord și, practic, n-am făcut față”, relata Andreea Marin în trecut.

După această primă căsătorie, Andreea Marin a avut două căsnicii cunoscute: cu Ștefan Bănică Jr. și cu Tuncay Ozturk, însă ambele au sfârșit prin divorț. În prezent, Andreea Marin trăiește o poveste de dragoste de câțiva ani cu Adrian Brâncoveanu.

Relaţia dintre Cristian Gheorghiţă şi Andreea Marin a început pe când fosta vedeta TVR era studentă, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi a continuat printr-un mariaj în 1995, pe când Andreea avea doar 21 de ani, iar Cristian 24 de ani. Flacăra pasiunii dintre ei s-a stins însă repede, aceştia alegând să meargă pe drumuri separate după nici trei ani de căsnicie.

Cristian Gheorghiță, primul soț al Andreei, s-a recăsătorit cu o femeie pe nume Alina, alături de care are doi copii. În prezent, el ocupă funcția de director de marketing la o agenție de pariuri.

Andreea Marin a divorțat de trei ori

După ce s-a despărțit de Cristian Gheorghiță, prezentatoarea tv s-a recăsătorit cu Ștefan Bănică Jr., în 2006. Un an mai târziu, Andreea Marin o aducea pe lume pe Ana Violeta, singurul ei copil. În 2013, după șapte ani de căsnicie, Ștefan Bănică și Andreea Marin au decis să divorțeze.

La doar câteva luni de la separarea de celebrul actor, moderatoarea tv s-a căsătorit cu medicul turc, Tuncay Ozturk. Dragostea dintre ei avea să dureze mai puțin de trei ani. Ulterior, frumoasa brunetă declara că cea de-a treia căsncie a fost o greșeală și că preferă să nu vorbească despre ea. „A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit!”, declara în trecut Andreea Marin pentru Libertatea.ro.

