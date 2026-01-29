Deși expunerea mediatică poate crea tensiuni sau rivalități, Ramona Olaru susține că, în cazul echipei „Super Neatza”, relațiile sunt construite pe profesionalism, încredere și susținere reciprocă. Aceasta a rememorat începuturile sale în emisiune și a detaliat modul în care Dani Oțil și Răzvan Simion au contribuit la formarea ei profesională.

Lecțiile primite la începutul carierei

Ramona Olaru a precizat că, la debutul său în cadrul emisiunii, a avut mult de învățat de la cei doi prezentatori, deja familiarizați cu mediul televiziunii. „Primele lecții luate de la Răzvan au fost, în primul rând, cele care se referă la comportamentul pe care să îl am în societate. Apoi, el m-a învățat să am o anumită tonalitate când vreau să exprim ceva în fața telespectatorilor”, a declarat aceasta.

De la Dani Oțil, Ramona spune că a învățat aspecte esențiale legate de comunicarea televizată: „Primele lecții au avut legătură cu formularea întrebărilor pentru invitați, momentele de respirat pe care trebuie să le am între formulări, calmitatea pe care trebuie să o am într-o conversație și multe altele.”

Întrebată dacă ar împrumuta sau ar primi o sumă mare de bani de la colegii săi, Ramona Olaru a subliniat că nu s-a gândit niciodată la o astfel de situație, însă are încredere în ei. „Nu m-am gândit niciodată! Nu vreau să se ajungă acolo, dar sunt sigură că dacă ar fi nevoie de o sumă așa de mare, amândoi ar fi de acord să mi-o ofere”, a spus ea.

Momentele în care colegii se „acoperă” reciproc

Ramona Olaru a vorbit și despre dinamica din emisiune, explicând că sprijinul reciproc este esențial, mai ales în momentele dificile sau atunci când cineva este la început. „Da, i-am acoperit în multe momente! Ne-am acoperit toți, de multe ori! Se întâmplă un lucru de genul acesta atunci când un coleg este nou în echipă și prinde mai greu ritmul. Practic, luăm vorba mai departe și îl lăsăm să respire”, a explicat Ramona.

Aceasta a recunoscut că și ea a beneficiat de acest sprijin la început: „Și eu am fost acoperită la început, de Răzvan și Dani, căci așa a fost ordinea!”.

Într-o notă mai relaxată, Ramona Olaru a fost provocată să spună cine s-ar descurca cel mai bine dacă întreaga echipă „Neatza” ar ajunge într-o situație neobișnuită, precum o misiune în spațiu. „Cred că Dani, îl văd mai descurcăreț atunci când vine vorba de partea tehnică. Bineînțeles, el ar fi urmat de mine. Găsesc soluții atunci când vine vorba de orice! Cu o bucată de cupru, rezolv orice sistem”, a afirmat aceasta.

