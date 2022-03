Cum se înțelege Ovidiu Lipan Țăndărică cu fosta soție. Sabine locuiește în Germania: „Ea are locul ei special în viața mea”

Ovidiu Lipan a fost căsătorit cu o nemţoaică, pe nume Sabine, care i-a dăruit un fiu, Alexander, dar mariajul lor nu a ţinut. Au divorţat, dar de dragul copilului au menținut o relație foarte bună. „Ei i-a plăcut foarte mult de mine la un concert al meu. Apoi am fost la ea, ne-am dat întâlnire în acelaşi oraş. De atunci am rămas împreună. După ce a terminat germanistica şi teologia, materie pe care a predat-o preţ de câţiva ani, am locuit în aceeaşi casă”, a dezvăluit el într-un interviu pentru ziarul Ring.

După Revoluția din 1989, artistul a revenit în România, a divorțat, iar Sabine și fiul lor au rămas în Germania, acolo unde locuiesc și acum. În prezent, fosta soție a lui Ovidiu Lipan Țăndărică este o apreciata scriitoare de cărți pentru copii, transmite wowbiz.ro.

Despre ea, toboșarul în vârstă de 69 de ani are numai cuvinte de laudă. „Eu spun că am fost un soț bun. A fost o perioadă când Sabine mi-a dat certitudine, o anumită siguranță. Avându-l în ’90 pe Alexander și la 9 ani l-am părăsit și am venit în Romania. Am preferat să mă întorc și să-mi duc viața. Cred că am făcut un lucru bun că m-am întors, am rămas în relații bune cu Sabine, are locul ei special în viața mea.

Fosta soție a lui Ovidiu Lipa Țăndărică. Foto: wowbiz.ro

Sufletul, trupul nu a putut să renunțe la România. Am trecut prin foarte multe…puteam să trăiesc oriunde în lume, sunt cetățean german, Nicu trăieste în Spania. Eu nu am rezistat și am venit în România singur nemaiavând pe nimeni aici.”, a spus artistul la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform wowbiz.ro.

De 18 ani de zile, Ovidiu Lipan Țăndărică trăiește o poveste de iubire cu o avocată. „Ne-am cunoscut în urmă cu aproape 18 ani, la Muzeul Ţăranului Român. Ea venise pentru mărţişoare, iar eu eram acolo. Când am văzut-o cât e de frumoasă, n-am lăsat-o să meargă mai departe”, a povestit Ţăndărică, pentru Click! acum luni de zile.

„E o persoană absolut deosebită, un om cald şi prietenos. Da, putem spune că relaţia noastră a ajuns la majorat. Avem aproape 18 ani de când suntem împreună.

Ovidiu Lipan Țăndărică și actuala iubită

Am o singură femeie pe care o apreciez şi căreia îi sunt statornic. Îi place muzica clasică, e o femeie cultă, a studiat la Paris, cunoaşte câteva limbi străine. Dragostea noastră e foarte puternică. Avem o legătură de suflet specială, mai importantă decât dragostea fizică”, a mai declarat el.

GSP.RO "Când a venit vorba de Rusia, acest principiu a fost uitat?". Căpitanul naționalei Rusiei rupe tăcerea

Playtech.ro ȘOC! Boala FATALĂ pe care o are Vladimir Putin. E în fază terminală, ce anunță sursele de la Pentagon

Observatornews.ro Ucrainenii uciși de ruși în Cernihiv sunt îngropaţi în tranşee, într-o pădure de la marginea orașului, susține un fost jurnalist din Kiev

HOROSCOP Horoscop 7 martie 2022. Racii pot prinde un fir care îi duce la informații de mare valoare în situația actuală

Știrileprotv.ro Rusia plânge. După 10 zile de război, are cel mai grav bilanț de după Al Doilea Război Mondial

Telekomsport Uluitor! Vladimir Putin şi-a trimis iubita şi copiii să se ascundă în vestul Europei. În ce ţară au fost surprinşi: ”Este o cabană foarte sigură”

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă