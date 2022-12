Cum se înțelege Victor Slav cu Bianca Drăgușanu la 8 ani de la divorț: „Ne intersectăm doar când sunt probleme sau discuții despre copil”

După ce s-au separat, Victor Slav și Bianca Drăgușanu au încercat să aibă o relație bună, de dragul fetiței lor, care a venit pe lume în anul 2016. Sofia a crescut, acum locuiește cu mama ei, dar merge și des la tatăl ei.

Foștii soți nu au însă o relație apropiată, doar când vine vorba despre copilul lor discută. „Acum toate discuțiile noastre sunt strict legate de copil și atât. Ne intersectăm doar când sunt probleme sau discuții despre copil, nu avem foarte multe lucruri de discutat ca să iasă ceva contradictoriu.

Orice om se maturizează, timpul trece constructiv și în evoluție”, a dezvăluit pentru unica.ro Victor Slav.

La fiecare sărbătoare sau zi de naștere, Sofia Natația petrece cu ambii părinți, prima dată la mama ei, apoi cu tatăl ei. Așa s-a întâmplat și la ziua ei de naștere, când Bianca i-a organizat o petrecere mare. A doua zi, micuța a fost serbată și la tatăl său.

Cu ce se ocupă acum Victor Slav

O bună perioadă, Victor Slav a făcut parte din proiectul „Bravo, ai stil!”. Momentan, emisiunea nu a mai apărut cu un nou sezon, iar el nu a mai fost cooptat într-un alt proiect. Nici afacerea cu cafeneaua din București nu a funcționat, așa că s-a reorientat. El are o afacere online și are de gând să deschidă și mai multe, pentru că aceste îi aduc profit.

„În prezent am un business online și îl pregătesc pe al doilea, de fapt încă două. Cel care este deja pe piață este cu parfumuri, următorul o să fie cu brățări, iar celălalt este o surpriză. Merge foarte bine, avem deja un an de când ne ocupăm, totul este pus pe roate. Sunt cu încă un băiat în businessul acesta. Iubita mea este implicată, vine cu idei. Femeile sunt întotdeauna implicate în orice și au întotdeauna idei foarte bune, cam în orice domeniu, am remarcat eu. De cele mai multe ori trebuie să ne lăsăm conduși de ele”, a declarat pentru playtech.ro fostul prezentator, care recunoaște că îi este dor de televiziune.

„Am momente, recunosc, în care mi se face dor de televiziune, dar este bine și cred că orice om are nevoie și de pauze în viața lui, așa că aceste pauze sunt binevenite”, a mai spus el.

Cât despre afacerea pe care o avea în București, Victor Slav a declarat că ar fi putut continua, însă a preferat să abandoneze proiectul. „Am închis cafeneaua. Cine putea, decât un nebun ca mine să deschidă cafeneaua fix în pandemie? După cele două luni, adică în 2020, în care am stat în casă, după aceea m-am gândit să investesc în HoReCa.

Puteam să rămân în continuare în business, numai că am început alte lucruri, iar eu cred că deja din septembrie o să înceapă iar cu restricții și cu probleme și eu m-am cam săturat. E adevărat că mi-am vândut un apartament, deci una dintre case, pentru această investiție”, a mai spus el pentru Playtech.

