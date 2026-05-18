„A fost o operație la nivelul genunchilor, mușchilor aductori și ai gambelor. Ar mai fi trebuit să îi repoziționeze și gleznele, dar intervenția nu a făcut-o acum, fiindcă Leon ar fi trebuit să stea cu gleznele în ghips și era dificilă recuperarea. Așa că, această a noua operație îl ajută pe Leon să stea mai drept, genunchii au o extensie full, și chiar după intervenție, băiatul a început, cu o recuperare foarte bună, să facă primii pași cu ajutorul ortezelor.

Operația cu tot, cu transport, a ajuns la 38.000 de euro. Apoi, a fost și recuperarea de trei săptămâni, care a mai costat și ea, pentru că trebuia să te duci zilnic acolo, ora era de 300 sau 370 de lei convertit, destul de mult, nu e deloc ușor de susținut asemenea cheltuieli. Am avut noroc cu oameni speciali, care ne-au ajutat”, a declarat Kamara la „Online Story by Cornelia Ionescu”

Operația a decurs foarte bine, dar recuperarea a fost extrem de dificilă

„La început, era foarte greu să îl întorci de pe o parte pe alta, plângea foarte mult. Ce să vă spun, urla de durere. De aceea, imediat după operație, am încercat ușor, ușor să urmăm tratamentul, nu brusc. Vă dați seama că îi era greu fizioterapeutului să îi întindă picioarele, la streching, urla în ultimul hal. Oana, fosta mea soție, nici nu putea să stea înăuntru, ieșea din salon la proceduri, se ducea afară, nu suporta să îl vadă cum plângea.

Trebuia să stea unul dintre noi cu el, și acela eram eu, să îl încurajez, apoi venea ea și tot așa, făceam cu schimbul”, a menționat Kamara la ”Online Story by Cornelia Ionescu.

Kamara spune că este puternic pentru fiul lui, dar recunoaște că și lui îi este foarte greu, mai ales că uneori este departe de el.

„Mie îmi e foarte dificil să-l văd pe filmulețe, când nu sunt acolo, când se chinuie și plânge, îmi e greu, dar când sunt cu el, uit de tot, fiindcă, atunci trebuie să îl motivez. Odată mi-a trimis mămica lui o filmare, Leon era în verticalizator. Dacă eram acolo, îl susțineam, îi spuneam, ”hai Leon, hai că poți, tu ești Leon campionul”, însă eram departe, și am văzut imaginile durerii, iar când el i-a spus Oanei…”mamă, eu nu mai pot să stau în verticalizator ” și spunea asta plângând, Doamne, mi-au dat lacrimile, m-a impresionat tare.

E un copil atât de puternic și de deștept, să treacă prin atâtea și să fac tot posibilul să meargă, e ceva ce neimaginat. Îi multumesc atât de mult lui Dumnezeu că mi l-a dăruit. Leon este o binecuvântare pentrru mine, pentru noi toți”, a mai declarat artistul pentru sursa citată.

