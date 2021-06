Viitoarea mămică este prezentă tot timpul pe Instagram și îi ține la curent pe urmăritorii ei cu evoluția sarcinii.

Gabriela i-a lasat pe internauți să îi adreseze întrebările, iar modelul a răspuns cu sinceritate la toate curiozitățile.

Însărcinată în 28 de săptămâni, Gabriela Prisăcariu a spus că durerile de spate îi dau bătăi de cap în această perioadă.

Mai mult, ea adezvăluit că s-a îngrăat 10 kilograme până acum. Soția lui Dani Oțil a renunțat și la sport pentru binele bebelușului ei.

Dani Oțil a anunțat pe 28 martie, pe Facebook, că iubita sa e însărcinată

„Pentu toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule… Pentru toți… hai ca am glumit…nu pentru voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil. Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a spus Dani Oțil.

