După o noapte albă petrecută pe holurile spitalelor din Iași și diagnostice extrem de dure, omul de radio a transmis un mesaj plin de recunoștință pentru salvatorii mamei sale.

Prăbușită pe stradă din cauza caniculei

Doamna Buzdugan a plecat la piață, dorind să își pregătească casa pentru venirea fiului. Din cauza temperaturilor ridicate, acesteia i s-a făcut rău și a leșinat pe stradă. Din fericire, trecătorii au alertat un echipaj de poliție care a ajutat-o să ajungă inițial acasă, însă starea ei s-a agravat rapid.

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„Aflat în drum spre Iași, am aflat vestea cumplită: după ce a fost dusă acasă, mama a intrat într-o stare de inconștiență. Am sunat de pe drum la 112, iar o ambulanță a transportat-o la UPU Sf. Spiridon. A urmat o noapte nesfârșită, pe holurile spitalelor, cu diagnostice grele venite spre miezul nopții: fractură de bazin și suspiciune de AVC”, a povestit Daniel Buzdugan în mediul online.

Ulterior, după ce a fost transferată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, investigațiile amănunțite au confirmat un AVC ischemic în curs de constituire.

Daniel Buzdugan, mesaj de mulțumire pentru medici

Daniel Buzdugan a ținut să mulțumească personalului medical din Iași.

„Simt o nevoie profundă de a înclina capul în fața celor care lucrează în sistemul medical din Iași, oameni care muncesc nonstop, în gărzi de noapte epuizante, gestionând sute de cazuri. Este o meserie grea, uneori hulită din exterior, dar trebuie să înțelegem că și acești oameni sunt uzați, suprasolicitați”, a punctat el.

Omul de radio a nominalizat echipa de gardă care s-a luptat pentru viața mamei sale – dr. Moroșan, dr. Cosmin Andrei, dr. Trandabăț de la UPU, dr. Thomas Schreiner și asistenta Irina de la Neurochirurgie – mulțumindu-le public pentru profesionalism.

Daniel Buzdugan „Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris”

Cea mai mare temere a omului de radio a fost că nu va mai putea comunica niciodată cu cea care i-a dat viață. Din fericire, dimineața a venit cu o evoluție neașteptat de bună.

„Cea mai mare temere a mea a fost că AVC-ul ne va fura posibilitatea de a mai comunica, că o voi pierde dincolo de un zid al unei tăceri definitive. Dar în această dimineață, Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris: am găsit-o pe mama bine, vorbind și recunoscându-mă. Vă mulțumesc tuturor, sunteți cu toții în rugăciunile mele”, a încheiat, extrem de emoționat, Daniel Buzdugan.

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