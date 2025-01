În urmă cu câțiva ani, Dani Oțil s-a lansat în lumea afacerilor, și-a deschis în 2016 un restaurant în care, potrivit zvonurilor de la acea vreme, ar fi investit peste 100.000 de euro. Are și un partener în această afacere, dar și mai mulți angajați.

De-a lungul timpului, mulți dintre prietenii lui au călcat pragul restaurantului, unii dintre ei s-au și plâns, în glumă, de prețurile preparatelor. De data aceasta, Speak și Florin Ristei au comentat despre restaurantul lui Dani Oțil în podcastul lor despre „Power Couple”, sezonul 2, emisiunea pe care Dani Oțil o prezintă la Antena 1.

Speak, vizită la restaurantul lui Dani Oțil

„Speak: M-am întâlnit aseară cu Dani, o să vină și el la noi, am fost la el, la cârciuma aia scumpă.

Florin Ristei: Tu mănânci gratis acolo? Nu mănânci gratis, nu?

Speak: Nu.

Florin Ristei: Face un discount ceva? Îți dă un shot?

Speak: Niciodată.

Florin Ristei: Nu-ți dă nimic?

Speak: Nu. Nimic. Zero. Doar vine la tine la masă, vorbește mult (…) A zis că e groasă cu emisiunea, că sunt niște momente și cu plâns și cu d-alea.

Florin Ristei: Când vine trebuie să-l întrebăm câți bani ia de la emisiunea asta. Eu pot să bănuiesc”, a fost conversația dintre cei doi despre Dani Oțil și restaurantul lui.

Având în vedete plângerile referitoare la prețurile din restaurant, că sunt prea piperate, Dani Oțil a reacționat, spunând că totul se justifică, având în vedere calitatea preparatelor și locația restaurantului, în zona de nord a Capitalei.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții. Prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, susținea el.

Ce a pățit Dani Oțil la restaurantul lui din cauza lui Răzvan Simion și a lui Mihai Bobonete

În 2021, Mihai Bobonete l-a avut invitat în podcastul lui de pe YouTube pe Răzvan Simion. Ei au povestit în hohote de râs ce au pățit la restaurantul lui Dani Oțil, mai ales după ce a venit nota de plată. Ei au susținut într-o notă amuzantă că prețurile sunt destul de piperate.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani?

Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la podcast.

Ulterior, Dani Oțil a intervenit și a povestit în stilul său caracteristic ce a pățit la restaurant după aceste dezvăluiri publice ale prietenilor lui. „Datorită prietenilor mei, «datorită», a venit ospătarul nostru la mine și a zis că după Bobonete, Răzvan și alții, la noi se zice că e scump, dar nu e așa scump. El mi-a zis să facem niște postări să vadă lumea că ei fac misto. (…) A zis că sunt mulți care au prețurile altfel față de noi, deci nu e scump la mine”, a explicat prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

