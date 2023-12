Adela Popescu recunoaște că aventurile nu au fost unele ușoare, însă în același timp a fost frumos, iar cei mici au putut explora fiecare loc în care au ajuns.

„Nu au fost ușoare. De fapt, cel mai complicat este să zbori. Cel mic, care are doi ani, e în perioada de explorare. La cei mari le dai, noi nu prea le dăm acces la gadgeturi, pentru că în avion au acces la ecrane. 10 ore se pot uita, asta e înțelegerea noastră.

Uitați-vă, mamă, până nu mai puteți. Cel mic e prea mic pentru desene și explorează. E bine când ai mai mulți copii de vârste apropiate că se joacă împreună. Noi acum doar stăm, în ultima vacanță am fost doar noi, a fost așa intim, greuț, dar intim și frumos”, a povestit Adela Popescu la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Cum se menține în formă

Adela Popescu se poate mândri cu o siluetă de invidiat și la frumoasa vârstă de 37 de ani. ”E o chestie genetică, categoric. Mama mea e o persoană slabă și nu avem în familie persoane mai corpolente. Pe lângă asta, am cam început, mi-am dat seama că de o vreme am încercat să slăbesc 2-3 kilograme și nu-mi mai ieșea ca pe vremuri, am zis că metabolismul încetinește și arderile nu mai sunt la fel, am zis să-i dau un boost.

O să vină o vreme când chiar… Am început să merg la sală și să văd ce-mi place. Am început și pilates și nu mă țineam. De când am început să merg la clase, cu alte fete, cu muzică antrenantă, fiecare face ce poate și îmi place. Am avut și o perioadă în care am fost mai atentă la alimentație”, a mai spus Adela Popescu.

