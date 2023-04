„De foarte multe ori când făceam emisiunea „De 3 X femeie” erau bărbați care îmi spuneau: «Doamna Mihaela, dar când faceți o emisiune și De 3 X bărbat?». Și le răspundeam de fiecare dată același răspuns și pe care ți-l dau și ție acum!

Nu trebuie să fii de 3 X bărbat, trebuie să fii bărbat o dată, dar bine! Ceea ce am spus acolo este real! Dacă intimidez un bărbat înseamnă că nu avem ce să… Eu sunt doar o femeie cu bucurii, cu un anumit fel de a fi, cu multă energie, isteață, cu simțul umorului, care nu suportă grobianismul!”, a spus Mihaela Tatu în platoul emisiunii 40 de întrebări.

Mihaela Tatu a dezvăluit care este bărbatul ideal și ce nu ar accepta niciodată la acesta. „Nu-mi plac bărbații-copii, pe care să te apuci să-i crești! Nu suport în jurul meu așa ceva! Dacă nu e, nu e, avem altă treaba de făcut!(…) Am foarte mulți prieteni bărbați!

Mulți și sunt adevărați, și de drum lung, însă pe mulți dintre ei nu i-aș vrea lângă mine! Sunt doar prieteni! Și în acea zona de colaborare profesională sau în anumite evenimente mergem, facem echipa grozavă, dar nu i-aș vrea lângă mine! Și consider că soțiile lor sunt niște eroine!”, a mai spus Mihaela Tatu, potrivit Spynews.

Ritualul pe acre Mihaela Tatu îl are în fiecare dimineață

De aproape 10 ani, Mihaela Tatu trăiește departe de gălăgia Bucureștiului, s-a mutat în Oradea. Acolo și-a găsit liniștea, e împlinită și fericită.

„Înainte de orice, trebuie să recunosc că temperamentul meu dominant este sangvin, de unde rezultă că sunt o extrovertă prin excelență. Este un dar al naturii. De la mama și de la tata mai un strop mai multă energie ca un om obișnuit. Așa am fost de mică.

Deci sunt doi factori genetici care contribuie la felul meu ludic și poate cu mai multă bună dispoziție și energie. Totuși, energia se termină și ea la un moment dat, iar dacă nu ne gândim la un program de somn, citisem undeva că o femeie are nevoie de mai mult somn ca un bărbat, are nevoie de somn atât cât are nevoie corpul”, a explicat vedeta, care a și dezvăluit cum își începe diminețile.

„Ca să am o stare de bună dispoziție îmi place să încep zilele devreme. Să fie soare, dar nu e obligatoriu. Să ies cu câinele la plimbare, dar nu este obligatoriu. Să iau un mic dejun care să îmi placă, dar nu este obligatoriu”, a mărturisit Mihaela Tatu.

