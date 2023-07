Cumnata Andrei, detalii neștiute din relația cu fratele artistei, Săndel Mihai. „Am luat o pauză de doi ani”

După 13 ani pe care i-au petrecut împreună, Aurora și Săndel au hotărât să ia o pauză și au stat despărțiți timp de 2 ani, înainte să se căsătorească. Cei doi sunt artiști de muzică populară, astfel că petrec mult timp împreună.

„Ținând cont că noi suntem ca și zodii doi Lei, vă dați seama. Când se ceartă doi Lei ies 10.000 de lei și mai urâți din noi. Însă, în 10 minute trece totul, cred că ăsta e liantul care ne-a ținut așa.

Vă dați seama că suntem de 28 de ani împreună, ăsta e motivul, că am știut să trecem peste. Ok, nu au fost motive uriașe și nu au fost motive de supărare încât să ne despărțim definitiv. Cu toate că relația noastră, cu adevărat, a început, atunci când am hotărât să ne căsătorim. Înainte, noi am fost despărțiți doi ani. După 13 ani de relație, am luat o pauză de doi ani”, a declarat Aurora Mihai pentru un post TV, potrivit Wowbiz.

„Când ne-am întâlnit, ne-am dat seama într-o lună sau două că trebuie să fim. Nu are rost să întindem sfoara. Tentative de a fi curtată sau curtat de alte persoane au fost în acești doi ani, însă totdeauna am avut făcut comparație, că nu e la fel.

Când ne-am întâlnit, din întâmplare. Ne-am văzut întâmplător, el trecea cu mașina și eu eram pe jos, mergeam la cumpărături. Am zis că oare o fi el, el s-a întrebat la fel, apoi a întors mașina și a venit. S-a dat jos, am început să povestit vreo 5-10 minute, apoi o cafea și încă una, după a fost nunta”, a mai spus Aurora Mihai.

