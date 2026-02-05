Detergent retras din toate magazinele Carrefour din Franța

Un detergent de rufe comercializat în toate magazinele Carrefour din Franța face obiectul unei proceduri de retragere și rechemare, din cauza unui risc major pentru sănătatea consumatorilor.

Potrivit informațiilor furnizate, retragerea a fost decisă în urma descoperirii unei probleme de fabricație care afectează un lot al produsului. Potrivit 20minutes.fr, alerta a fost transmisă prin platforma oficială Rappel Conso, care monitorizează produsele periculoase de pe piață.

#RappelProduit Lessive liquide Total Fresh 4 en 1 - CARREFOUR EXPERT Risques : Brûlures Motif : Suite à un problème de fabrication du lot, le pH du produit est trop élevé. Il y a alors un risque de graves brûlures de la pe ... https://t.co/P6023pJhjZ pic.twitter.com/kFJZh16VzX — RappelConso (@RappelConso) February 3, 2026

Risc de arsuri grave ale pielii

„În urma unei probleme de fabricație a lotului, pH-ul produsului este prea ridicat. Există astfel un risc de arsuri grave ale pielii în cazul contactului direct cu produsul nediluat”, precizează Rappel Conso.

Autoritățile recomandă consumatorilor să nu mai utilizeze detergentul vizat și să evite orice contact direct cu acesta: „Nu mai folosiți produsul. Returnați produsul la punctul de vânzare”.

Conform alertei, este vorba despre detergentul lichid Total Fresh 4 în 1, din gama Carrefour Expert, ambalat într-un recipient de 1,98 litri.

Pe ambalaj sunt inscripționate:

Cod de bare: 3560071562397

Număr de lot: 92528150

Numărul de lot este menționat pe spatele flaconului, sub capac. Produsul a fost comercializat în perioada 24 decembrie 2025 – 2 februarie 2026, în magazinele Carrefour din Franța.

Consumatorii care au achiziționat acest detergent pot solicita rambursarea integrală a produsului, prin returnarea acestuia în magazinele Carrefour, până la data de 2 mai 2026.

La sfârșitul lunii trecute, tot în Franța, un bărbat care s-a ascuns noaptea într-un supermarket Carrefour, ca să fure, a fost prins cu patru valize pline cu bunuri în valoare de 18.000 de euro. El a fost arestat preventiv.