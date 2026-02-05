Angajat fotografiat cu ochii închiși și capul aplecat în timpul programului de lucru

Un tribunal din Taranto, Italia, a decis că demiterea lui Francesco Rucci, un angajat al companiei Ecologistic, a fost nejustificată. Rucci, concediat în mai 2023 pentru că ar fi adormit la locul de muncă, și-a recâștigat locul de muncă și va primi salariile restante, inclusiv compensațiile financiare, conform The Telegraph.

Francesco Rucci a fost fotografiat cu ochii închiși și capul aplecat în timpul programului de lucru. Angajatorul său, Ecologistic, care se ocupă cu reciclarea plasticului pentru producerea de lăzi pentru fructe și legume, a considerat că acest comportament reprezenta „un risc pentru siguranță” și a dispus concedierea sa. Cu toate acestea, Rucci a negat acuzațiile, susținând că suferea de insomnie.

„Îmi amintesc perfect ziua aceea. M-am simțit amețit, mi-am închis ochii pentru aproximativ 10 minute și am ațipit. M-au dat afară”, a declarat el.

Italianul concediat a fost repus în drepturi de judecători

Instanța de apel din Taranto a catalogat concedierea drept „nedreaptă” și „un act ilegitim”, concluzionând că nu a existat „nicio încălcare semnificativă” care să justifice sancțiunea disciplinară extremă. Judecătorii au dispus reintegrarea lui Rucci la locul de muncă, unde era angajat încă din 2016, și plata tuturor salariilor restante.

Cu toate acestea, Rucci a recunoscut că decizia de a reveni la locul de muncă nu este una ușoară: „Nu știu cum mă voi simți când mă voi întoarce. Va avea cu siguranță un impact puternic”. El a promis că se va întoarce „cu capul sus” și va continua să apere drepturile angajaților: „Astăzi, mai mult ca niciodată, este nevoie de rezistență. Și este nevoie de ea din partea tuturor”.

Italianul a criticat și lipsa de sprijin din partea sindicatului, menționând că „absența totală a sindicatului a fost dezamăgitoare”. De asemenea, a spus că unii dintre colegii săi aveau „teama de represalii” din partea companiei și că a fost „surprins să nu primească niciun semn de simpatie din partea multora dintre ei”.

Neînțelegeri la locul de muncă și înainte de concediere

Înainte de concediere, Rucci fusese transferat într-un post unde avea puține sarcini, în urma unor neînțelegeri cu cei din conducerea companiei privind practicile de lucru. Funcția, prezentată ca o promovare, nu includea o mărire de salariu sau noi responsabilități. Rucci a descris situația ca fiind „o izolare impusă… în care timpul nu mai trecea”.

Din biroul său, putea vedea doar „un perete gol, un raft cu cutii, un coș de gunoi și o altă cameră printr-un perete de sticlă”. El a mai adăugat că petrecea „12 ore pe zi” în acest spațiu, fără acces la internet, fiind nevoit să îndeplinească sarcini „marginale și umilitoare”.

El a spus că a fost lăsat într-o stare de „inactivitate totală și umilință profesională”, îndeplinind ulterior „sarcini marginale și degradante”.