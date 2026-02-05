Angajat fotografiat cu ochii închiși și capul aplecat în timpul programului de lucru

Un tribunal din Taranto, Italia, a decis că demiterea lui Francesco Rucci, un angajat al companiei Ecologistic, a fost nejustificată. Rucci, concediat în mai 2023 pentru că ar fi adormit la locul de muncă, și-a recâștigat locul de muncă și va primi salariile restante, inclusiv compensațiile financiare, conform The Telegraph.

Francesco Rucci a fost fotografiat cu ochii închiși și capul aplecat în timpul programului de lucru. Angajatorul său, Ecologistic, care se ocupă cu reciclarea plasticului pentru producerea de lăzi pentru fructe și legume, a considerat că acest comportament reprezenta „un risc pentru siguranță” și a dispus concedierea sa. Cu toate acestea, Rucci a negat acuzațiile, susținând că suferea de insomnie.

„Îmi amintesc perfect ziua aceea. M-am simțit amețit, mi-am închis ochii pentru aproximativ 10 minute și am ațipit. M-au dat afară”, a declarat el.

Italianul concediat a fost repus în drepturi de judecători

Instanța de apel din Taranto a catalogat concedierea drept „nedreaptă” și „un act ilegitim”, concluzionând că nu a existat „nicio încălcare semnificativă” care să justifice sancțiunea disciplinară extremă. Judecătorii au dispus reintegrarea lui Rucci la locul de muncă, unde era angajat încă din 2016, și plata tuturor salariilor restante.

Cu toate acestea, Rucci a recunoscut că decizia de a reveni la locul de muncă nu este una ușoară: „Nu știu cum mă voi simți când mă voi întoarce. Va avea cu siguranță un impact puternic”. El a promis că se va întoarce „cu capul sus” și va continua să apere drepturile angajaților: „Astăzi, mai mult ca niciodată, este nevoie de rezistență. Și este nevoie de ea din partea tuturor”.

Italianul a criticat și lipsa de sprijin din partea sindicatului, menționând că „absența totală a sindicatului a fost dezamăgitoare”. De asemenea, a spus că unii dintre colegii săi aveau „teama de represalii” din partea companiei și că a fost „surprins să nu primească niciun semn de simpatie din partea multora dintre ei”.

Neînțelegeri la locul de muncă și înainte de concediere

Înainte de concediere, Rucci fusese transferat într-un post unde avea puține sarcini, în urma unor neînțelegeri cu cei din conducerea companiei privind practicile de lucru. Funcția, prezentată ca o promovare, nu includea o mărire de salariu sau noi responsabilități. Rucci a descris situația ca fiind „o izolare impusă… în care timpul nu mai trecea”.

Din biroul său, putea vedea doar „un perete gol, un raft cu cutii, un coș de gunoi și o altă cameră printr-un perete de sticlă”. El a mai adăugat că petrecea „12 ore pe zi” în acest spațiu, fără acces la internet, fiind nevoit să îndeplinească sarcini „marginale și umilitoare”.

El a spus că a fost lăsat într-o stare de „inactivitate totală și umilință profesională”, îndeplinind ulterior „sarcini marginale și degradante”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer amendat pentru că a depășit cu 0,08 km/h viteza legală le-a trimis polițiștilor o scrisoare: „Am o curiozitate”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?"
Știri România 16:05
Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?”
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
Știri România 16:00
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
Parteneri
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Adevarul.ro
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Fanatik.ro
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Stiri Mondene 16:00
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:00
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult
KanalD.ro
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult

Politic

Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om