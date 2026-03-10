După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu a ales să își refacă viața și să își ofere o nouă șansă la fericire. De ceva timp, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex Ghionea, însă a preferat să păstreze discreția în privința relației lor.

De ce a evitat să vorbească despre relația sa

Invitată recent într-un podcast, Daciana Sârbu a decis să spună lucrurilor pe nume și a explicat motivul pentru care nu a făcut prea multe declarații despre viața sa personală.

Antreprenoarea a mărturisit că a simțit nevoia să își protejeze relația și să păstreze anumite aspecte ale vieții sale departe de atenția publicului.

În opinia ei, nu toate lucrurile trebuie expuse public, iar discreția a fost o alegere conștientă pentru a păstra echilibrul în viața personală. „Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă. Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta. Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta”, a declarat Daciana Sârbu, la podcastul lui Măruță.

Un nou capitol după divorț

Daciana Sârbu a demonstrat de-a lungul timpului că este o femeie puternică și de succes, reușind să facă față presiunii atât în plan profesional, cât și în cel personal.

După despărțirea de Victor Ponta, vedeta a preferat să se concentreze pe proiectele sale și pe familie, iar în timp a ales să își deschidă din nou sufletul pentru o nouă relație.

Chiar dacă acum a vorbit mai deschis despre viața sa sentimentală, Daciana Sârbu spune că își dorește în continuare să păstreze o parte din viața personală departe de ochii publicului.

Pentru antreprenoare, echilibrul dintre viața profesională și cea personală este esențial, iar discreția rămâne una dintre valorile pe care le respectă atunci când vine vorba despre relațiile sale.

