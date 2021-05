Daciana Sârbu, mărturisiri despre fiica adoptată. „Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor”

În decembrie 2020 s-a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Micuța avea 6 ani pe atunci. Acum, Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar și a făcut mărturisiri despre fetița adoptată.

Decizia de a avea încă un copil a fost luată în familie, nu doar de Daciana și Victor Ponta. Cei doi s-au sfătuit cu copiii lor, cu Andrei și cu Irina.

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie.

Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj poţi. Am luat decizia când eram toţi”, a povestit Daciana Sârbu, care a fost invitată, zilele trecute, în podcastul lui Mihai Morar.

Aceasta a mai povestit și cum a decurs prima întâlnire cu Maria, fetița pe care au adoptat-o.

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a mai declarat Daciana Sârbu.

Cum a decurs procesul de adopție

Daciana Sârbu a povestit pe larg despre procesul de adopție, despre pașii pe care i-a urmat, cum au decurs întâlnirile cu psihologii.

„Există un proces de acreditare a familiei adoptatoare şi durează. Nu e uşor. Există psihologi care te pregătesc. Acest proces se finalizează cu acest atestat pe care poţi să-l primeşti sau nu. Experienţa celor care te evaluează poate ajunge la concluzia că familia nu e pregătită. După acest proces, în funcţie de ce optezi, să alegi să te nimerească sistemul în momentul în care apare un copil conform criteriilor pe care le-ai expus.”, a dezvăluit ea pe YouTube.

Daciana Sârbu și Victor Ponta nu au avut criterii și, după cum menționează chiar ea, au ales un copil de pe lista celor greu adoptabili.

„Există şi varianta pe care am mers noi, există o listă a copiilor greu adoptabili şi acolo e un proces deschis. Nu am avut criterii. Dosarul există şi această cerere în care spui vârsta şi alte lucruri. Noi ne-am dorit să fie fată. Noi ne-am îndreptat spre copiii greu adoptabili pentru că nu a contact nici ce probleme au avut, nici de ce erau pe acea listă. Noi eram pregătiţi pentru orice fel de copil, nu ne-am dorit unul perfect”.

Citeşte şi:

„Sunt Roman Protasevich şi sunt motivul pentru care se întâmplă toate acestea”. Mărturii din avionul deviat de Belarus

„Sunt Roman Protasevich şi sunt motivul pentru care se întâmplă toate acestea”. Mărturii din avionul deviat de Belarus

Dezvăluirea Gabrielei Lucuțar, femeia care s-a ocupat de înmormântarea lui Ion Dichiseanu. „Totul a fost din scurt”

PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro Medicul Flavia Groșan aruncă totul în aer. Ce spune despre infecția mortală în urma endoscopiei bronșice

Observatornews.ro Cine sunt victimele tragediei din Italia: două familii întregi au murit. Telecabina s-a rostogolit pe versant 500 de metri

HOROSCOP Horoscop 24 mai 2021. Racii pot alege propriile iluzii sau ar putea reveni mult mai aproape de realitate

Știrileprotv.ro De ce e un eșec linia ferată de 100 de mil € de la Gara de Nord la aeroport. Românii o folosesc ”din pură curiozitate”

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Cum să-ți alegi viitoarea carieră? Câteva lecții de învățat din succesul UIPath (Publicitate)