Putin se laudă că Rusia a testat cu succes racheta intercontinentală Sarmat

Rusia a anunțat că a testat cu succes racheta continentală Sarmat, considerată „cea mai puternică rachetă din lume” de către Kremlin, relatează sursele citate mai sus.

Președintele Vladimir Putin susține că această rachetă poate transporta de peste patru ori mai multă încărcătură decât sistemele occidentale și are o rază de acțiune de 35.000 km. „Până la sfârșitul anului, Sarmat va fi operațională”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Ce este și cum funcționează „cea mai puternică rachetă din lume”

Rachetele Sarmat, care pot fi încărcate cu mai mulți focoase nucleare, reprezintă primul sistem de rachete rusesc după Războiul Rece clasificat drept „super-greu”.

Rusia anunțase anterior că acest sistem va fi operațional din 2022, dar implementarea a fost amânată. Momentul testului vine la câteva luni după expirarea acordului New START, ultimul tratat dintre SUA și Rusia pentru limitarea arsenalelor nucleare.

Vladimir Putin încearcă să-i convingă pe ruși că războiul se apropie de final

În cadrul aceleiași declarații, Putin a afirmat că „războiul din Ucraina se apropie de final”. Testarea rachetei Sarmat are loc la patru ani după debutul ofensivei rusești pe teritoriul ucrainean.

Potrivit portalului de știri citat anterior, anunțul vine pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde și al sancțiunilor economice severe impuse Rusiei. Totuși, Rusia și Ucraina s-au atacat marți cu drone reciproc, iar Kievul a fost vizat de un raid aerian imediat după încetarea armistițiului de trei zile.

Strategia de propagandă pe care Putin ar pregăti-o pentru încheierea războiului din Ucraina

Vladimir Putin ar pregăti o strategie de propagandă pentru a prezenta un posibil acord de pace cu Ucraina drept o «victorie» a Rusiei, arată un raport al grupului de investigații Dossier Center.

Documentul, atribuit administrației prezidențiale ruse și citat de sursa precizată anterior, detaliază planuri de comunicare menite să transforme un eventual acord într-un succes politic pentru liderul de la Kremlin.

Conform sursei citate, nemulțumirile legate de situația economică a Rusiei au crescut semnificativ în ultimele luni, fiind resimțite nu doar de populație, ci și de analiști economici.

Documentul, elaborat în februarie 2026 pentru oficiali apropiați lui Serghei Kirienko, un personaj-cheie în implementarea viziunii lui Putin, sugerează că prelungirea conflictului ar putea obliga Rusia să recurgă la mobilizare generală și să treacă întreaga economie pe modelul de „economie de război”.

Ce presupune scenariul acordului de pace din Ucraina

În documentul analizat de Dossier Center, un potențial acord de pace ar include elemente precum recunoașterea controlului rusesc asupra regiunilor Donețk și Lugansk, împărțirea regiunilor Herson și Zaporojie de-a lungul liniei frontului, retragerea trupelor din Sumî și Harkov, menținerea sancțiunilor europene, dar ridicarea parțială a celor americane.

De asemenea, s-ar menționa că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar rămâne la putere, în timp ce conceptul de «denazificare» ar fi redus la un simplu simbolism.

Cum ar vrea Vladimir Putin să folosească propaganda pentru a-i convinge pe ruși de „reușita” din Ucraina

Pentru a prezenta acordul de pace drept o victorie, Kremlinul plănuiește o strategie de comunicare concentrată pe ideea că Rusia a învins „Occidentul colectiv”. Încă de duminică Vladimir Putin anunța că războiul din Ucraina se apropie de final.

Printre mesajele centrale s-ar regăsi obținerea unor câștiguri teritoriale, asigurarea unui coridor terestru spre Crimeea și integrarea a milioane de vorbitori de limbă rusă.

De asemenea, regimul plănuiește să evidențieze faptul că Rusia «s-a curățat» de elitele considerate trădătoare, se arată în document.

O provocare pentru implementarea acestei strategii ar fi reprezentată de bloggerii ultranaționaliști, descriși în document drept „patrioți de canapea” care ar putea critica puternic lipsa unor rezultate mai spectaculoase, cum ar fi cucerirea Kievului.

Planul Kremlinului prevede însă presiuni pentru ca aceștia să își schimbe discursul, iar cei care continuă să critice ar putea fi acuzați de discreditarea armatei și marginalizați.

