Daliana Simion și-a dat soțul de gol. Ce a făcut Răzvan la începutul relației, pentru a o cuceri definiv

Arhitecta a făcut dezvăluiri rare despre viața de cuplu și a recunoscut că soțul ei este, de departe, câștigător la capitolul romantism, ea fiind o fire mai pragmatică.

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Daliana Simion: „La începutul relației noastre îmi scria poezii, pe hârtie”

Cei doi sunt împreună de 6 ani, arhitectura aducându-i împreună. La început s-a legat o frumoasă prietenie, care în timp s-a transformat în dragoste. Vacanța din septembrie 2020 din Istanbul a marcat începutul poveștii lor de dragoste.

„Da, este mult mai romantic decât mine. Eu sunt mai pragmatică, dar tocmai această latură a lui m-a cucerit. La începutul relației noastre îmi scria poezii, pe hârtie. Le am și acum, le-am păstrat pe toate. A știut mereu cum să mă facă să mă simt specială și importantă pentru el”, a povestit ea.

Daliana a explicat că, deși amândoi au proiecte solicitante, își găsesc întotdeauna timp pe care să îl petreacă exclusiv împreună.

„De multe ori, Răzvan vine la șantier cu mine. Spune, mai în glumă, mai în serios, că vine să mă „supervizeze”. Cred că îi place mult să mă vadă în această postură de arhitect. Și eu îl însoțesc uneori la proiectele lui din afara emisiunii Neatza. Glumește spunând că sunt managerul, asistentul, stilistul, PR-istul și fotograful personal. Până la urmă, pentru noi este minunat că ne putem susține și în muncă, pentru că astfel ajungem să petrecem mai mult timp împreună. Munca pare mai ușoară când ai susținerea celui iubit”, a mai spus ea pentru revista VIVA!.

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