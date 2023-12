Damian Drăghici a ținut post negru timp de 7 zile și nu a băut decât apă. Cântărețul a slăbit 5,5 kilograme într-o săptămână și și-a ținut fanii la curent cu starea pe care a avut-o în această perioadă.

„Sunt foarte bine după cum vedeți, am slăbit puțin… vreo cinci kilograme și jumătate, dar corpul este deja obișnuit, mă simt foarte bine, am energie foarte multă. Mai am astăzi (duminică – n.r.), iar mâine dimineață (luni – n.r.) voi bea jumătate de kilogram de suc de portocale și jumătate de suc de grepfrut. Cam asta ar fi”, le-a mărturisit Damian Drăghici celor care îl urmăresc pe contul său de socializare, potrivit Click!.

Cea de-a șasea zi de post negru a fost mai dificilă pentru artist, care a mărturisit că s-a simțit foarte slăbit. „A șasea zi de post negru… doar cu apă! M-am trezit dimineața la 7.30 pentru că am avut o grămadă de lucruri de făcut. Undeva pe la ora 13.00 am avut o cădere de energie, dar cumva am stat, m-am odihnit puțin și mi-am revenit. Deci, în continuare beau apă, am luat și puțină sare celtică cu apă pentru sărurile de care are nevoie corpul. În rest sunt foarte bine”.

Damian Drăghici a ținut un jurnal online despre postul negru pe care îl ține și a avut grijă să le dea fanilor săi fiecare detaliu despre starea sa. Timp de 7 zile, cântărețul a băut numai apă, iar în ziua 8 a început să consume suc de portocale și suc de grepfrut.

„M-am simțit foarte low, așa, foarte jos, n-am avut energie foarte multă”

„Ziua 4 de post doar cu apă. Unii îl numesc post negru, alții îl numesc doar cu apă. Deci 4 zile de când nu am mâncat. Astăzi este a patra zi, joi seară, și pot să spun că a fost cea mai grea zi pentru mine. De obicei era ziua trei. M-am simțit foarte low, așa, foarte jos, n-am avut energie foarte multă. Din punct de vedere slăbit, cred că am început de la 89-90 și azi dimineață eram la 87 kg. Ca stare am fost foarte moale, dar am a avut și o zi aglomerată, am făcut o grămadă de lucruri. Cred că dacă aș fi stat toată ziua în pat era ok dar am avut mult de muncit, am filmat și un podcast, am avut și am repetiții, deci a fost toată ziua încărcată, am muncit de la 7 dimineața. În fiecare dintre zilele astea am avut zile în care am muncit și câte 16 ore. O să vă țin la curent”.

„Odată ce ies toxinele din corp nu mai ai dureri de cap”

În ziua 2 de post negru, Damian Drăghici s-a confruntat cu o durere de cap, iar energia lui era tot mai scăzută. „Nu am băut nimic decât apă. Am puține dureri de cap pentru că nu am început încă hidrocolonoterapia (n.r.: procedura terapeutică care implică curățarea colonului cu apă sau alte lichide. Aceasta se numără printre metodele la modă de detoxificare a colonului). Odată ce ies toxinele din corp nu mai ai dureri de cap, deci ăsta ar fi următorul lucru. Sunt momente când îmi scade energia, dar am învățat să pot să respir și să le gestionez de așa natură încât să pot să fac față. Asta durează maxim undeva între 5 și 10 minute când îmi scade energia, altfel nu mă simt deloc slăbit, deja am 38 de ore, sunt foarte bine. Vă updatez cum mă simt și în următoarele zile…”, a povestit celebrul artist pe pagina sa de Instagram.

După postul negru de 7 zile, Damian Drăghici va mânca compot de mere cu stafide și mâncare de spanac cu mămăligă. În următoarea zi, artistul va mânca pilaf și o supă cremă de legume.

