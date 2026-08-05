Alina Pușcău se află în Statele Unite ale Americii de aproape un an, unde a primit diagnosticul și unde a fost nevoită să înceapă imediat procedurile medicale recomandate de specialiști.

„Am vorbit cu ea chiar acum câteva zile. Într-adevăr, nu era bine din punct de vedere mental, e logic. Eu țin foarte mult la ea și cred că toți care am apucat să o cunoaștem știm cum este. Este un om foarte bun, foarte de treabă și îmi doresc foarte mult să fie tare. I-am propus și eu și mai multă lume să vină în România, pentru că și aici avem medici foarte buni, dar a spus că trebuie să înceapă tratamentul de urgență. Când a aflat, a început în America tratamentul, ea stă în America de vreo nouă luni sau zece luni. Noi suntem alături de ea, îți dai seama. Este un om minunat, este ca sora mea Alina. Încercăm să o ajutăm cu cât se poate, dar cel mai important este ca ea să fie tare, pentru că este un moment greu pentru ea”, a declarat Dan Alexa pentru Știrile Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Deși diagnosticul a reprezentat un șoc, fostul fotbalist susține că Alina Pușcău dă dovadă de o forță interioară remarcabilă, contrar aparențelor. În urma unor investigații, fosta concurentă Asia Express a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja la oase. Prietenia lor s-a consolidat în timpul filmărilor pentru reality-show-ul de la Antena 1, iar de atunci au rămas extrem de apropiați.

„Să știți că Alina așa la prima vedere pare genul de om foarte ușor de dărâmat în astfel de situații, dar ea este o persoană cu un caracter puternic. Am apucat să o cunosc în mod special la Asia Express și după, pentru că am ținut legătura în permanență. Sunt momente grele și noi trebuie să fim lângă ea, pentru că ea chiar este un om minunat și un om special. Eu vorbeam foarte mult cu ea, și ce viață a avut Alina Pușcău, ce posibilități de viață bună a avut, și dacă nu a simțit, nu le-a ales. Este pură pasiune, un om foarte corect și un caracter foarte frumos, și asta cu atât mai mult ne face să ne întristăm pentru că noi toți ne dorim ca ea să fie sănătoasă și să reușească. Să dea Dumnezeu să fie bine”, a completat tehnicianul.

Pe lângă sprijinul moral, apropiații vedetei s-au interesat și de aspectele financiare pe care le implică tratamentul. Costurile procedurilor din Statele Unite sunt extrem de ridicate.

„Are tot sprijinul nostru, nu doar la nivel mental. Să vedem dacă e nevoie să ne mobilizăm pe partea financiară. Am discutat despre costul tratamentelor, mi-a spus că e undeva în jurul la jumătate de milion. Am întrebat-o dacă se descurcă și a spus că se descurcă”, a explicat Dan Alexa pentru Știrile Antena Stars.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE