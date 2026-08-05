Românii pasionați de călătorii vor să descopere destinații îndepărtate și exotice, dar nu renunță nici la „perlele” turismului autohton. În străinătate, cele mai dorite destinații par să fie China, Argentina sau Thailanda, în timp ce obcinele Bucovinei, litoralul românesc sau stațiunile balneare rămân la mare căutare pentru vacanțele în țară.

Potrivit unei campanii a unei agenții de turism, două tendințe s-au evidențiat în 2026: interesul în creștere pentru destinațiile îndepărtate, precum China și Argentina, dar și atașamentul pentru destinațiile românești cu tradiție, precum Bucovina, care a rămas una dintre cele mai apreciate alegeri datorită farmecul autentic de acasă.

În România, preferințele turiștilor se îndreptă către destinațiile de pe litoral și stațiunile balneare, cele mai solicitate destinații fiind Băile Felix, Eforie Nord, Mamaia, Băile Herculane și Olimp. Surpriza sezonului o constituie stațiunea Eforie Nord, care înregistrează o creștere de 16% a cererii față de anul trecut.

Thailanda, creștere de 70% în preferințe

În străinătate, podiumul este ocupat în continuare de destinațiile cu tradiție în rândul românilor, precum Grecia, Turcia, Egipt, Spania și Italia. Pe plan extern, o revelație este Thailanda, pentru care interesul turiștilor români a crescut cu 70%, semn că destinațiile exotice nu mai sunt doar un vis, ci devin și opțiuni tot mai accesibile și mai căutate.

„Printre cele mai interesante tendințe observate în acest an se numără ascensiunea unor destinații care până de curând erau considerate de nișă. Albania câștigă teren datorită litoralului spectaculos, zborurilor directe și tarifelor competitive. Austria nu mai este percepută exclusiv ca destinație de schi, ci atrage tot mai mulți turiști și vara, prin trasee montane și activități în natură.

Totodată, Italia depășește statutul de destinație de city-break în marile orașe, regiuni precum Sicilia, Sardinia sau Ischia transformând peninsula într-o alegere completă pentru vacanțele de vară, unde plajele, gastronomia, cultura și peisajele se îmbină firesc”, a spus Cristina Basarab, brand manager Eximtur.

Dacă în urmă cu câțiva ani românii căutau în primul rând o destinație însorită, în 2026, criteriile de alegere sunt mult mai complexe. În România, turiștii preferă vacanțele la mare în hoteluri all inclusive, apartamente în regim self-catering sau hoteluri care oferă piscine, aquaparkuri și facilități spa & wellness.

În schimb, în afara țării, interesul se mută tot mai mult către destinații care oferă experiențe variate: gastronomie, cultură, natură, activități sportive sau explorarea unor locuri mai puțin cunoscute. Vacanța nu mai este doar despre relaxare, ci și despre poveștile cu care te întorci acasă.

În privința perioadei de călătorie, deși lunile de vară rămân perioada preferată pentru concedii, mai ales datorită vacanței școlare și condițiilor meteo, românii descoperă din ce în ce mai mult avantajele extrasezonului.

Egiptul, Turcia sau Cipru atrag turiști inclusiv primăvara și toamna, când vremea rămâne plăcută, hotelurile oferă piscine încălzite și servicii complete, iar prețurile sunt considerabil mai atractive decât în vârful sezonului. În România, stațiunile balneare și hotelurile cu facilități spa & wellness reușesc, la rândul lor, să mențină un flux constant de turiști pe tot parcursul anului.

Cum își aleg românii vacanța și ce buget alocă

Bugetele alocate vacanțelor au rămas relativ stabile, însă modul în care sunt cheltuiți banii s-a schimbat. Potrivit datelor, în primele șase luni ale anului, valoarea medie a unei rezervări a fost de 768 de euro/cameră pentru litoralul românesc, în creștere cu 7% față de anul trecut, ca urmare a cererii tot mai mari pentru servicii all inclusive. Pentru restul destinațiilor din România, valoarea medie a unei rezervări a fost de 475 de euro/cameră, cu o creștere de 7% față de anul trecut. Iar pentru vacanțele externe, valoarea medie a unei rezervări a fost de 1.221 de euro/cameră, un nivel similar celui din 2025.

Alegerea destinațiilor se face pe baza unui mix de criterii. Deși prețul este în continuare relevant, la fel de mult cântăresc siguranța destinației, existența zborurilor directe, timpul de transfer, facilitățile pentru copii, obiectivele turistice, gastronomia și recomandările venite atât din partea prietenilor, cât și din social media, în special pentru generația Z.

Portretul turiștilor români în 2026 arată că aceștia rezervă din timp vacanțele complexe, dar profită și de ofertele last minute atunci când apar oportunități. Sunt atenți la siguranță, caută cel mai bun raport calitate-preț și sunt dispuși să plătească mai mult pentru servicii premium sau experiențe autentice. În același timp, apreciază tot mai mult consultanța personalizată și recomandările adaptate propriilor preferințe.

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