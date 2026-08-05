Într-un interviu pentru TVmania, vedeta Pro TV a mărturisit că modul în care se raportează la această dată s-a schimbat radical din momentul în care fiul ei a venit pe lume.

Aniversare la dublu în familia Magdei Pălimariu

Sărbătorirea zilei de naștere în aceeași dată cu propriul copil a redefinit prioritățile Magdei Pălimariu. Atenția este direcționată acum către bucuria băiatului său, iar momentele petrecute în familie au devenit cele mai valoroase.

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„Aksel este cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața. De când s-a născut, ziua de 20 august nu mai este despre mine, ci despre noi. Și nici nu mi-aș dori altfel. Îmi place să-l văd bucurându-se de fiecare moment și de oamenii dragi adunați în jurul lui. Eu mă bucur prin ochii lui. Nu facem planuri foarte complicate, important este să fim împreună, să fim aproape de familie și să adunăm amintiri frumoase”, a declarat Magda Pălimariu pentru TVmania.

Grecia, destinația de vacanță de unde Magda Pălimariu nu ar mai fi plecat

Întrebată care a fost locul care a impresionat-o cel mai mult în acest sezon estival, vedeta Pro TV a menționat Grecia.

„Am ajuns vara asta și îmi doresc să mai ajung o dată anul ăsta. Are ceva ce mă face să mă deconectez complet de fiecare dată: marea, atmosfera, serile lungi și sentimentul că nimeni nu se grăbește nicăieri. E genul de loc în care revii cu plăcere”, a mărturisit Magda Pălimariu.

Ce slăbiciuni culinare are Magda Pălimariu

Deși este atentă la stilul ei de viață, vedeta preferă să se bucure din plin de produsele specifice verii.
„Pepenele roșu și înghețata. Nu știu dacă mi-e greu să le spun «nu», cât pur și simplu nu vreau. Fac parte din farmecul verii și parcă sezonul nu ar fi complet fără ele”, a încheiat Magda Pălimariu.

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