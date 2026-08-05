Temperaturile extreme și canicula influențează direct incendiile de vegetație

Meteorologii au emis în prezent trei avertizări de caniculă, valabile în România. Toată țara se confruntă cu temperaturi extreme de până la 39 de grade în zonele vizate de codul roșu sau 35-38 de grade Celsius în zonele vizate de cod portocaliu.

În acest context, pompierii din cadrul IGSU au transmis un avertisment pentru populație, referitor la riscurile apariției incendiilor de vegetație majore, așa cum am putut vedea până acum în Europa. Seceta și temperaturile extreme favorizează astfel de incidente.

„În perioadele cu temperaturi extreme şi vegetaţie uscată, orice sursă de aprindere poate provoca incendii cu propagare rapidă. Evitaţi utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale, nu lăsaţi lumânările aprinse nesupravegheate sau în apropierea materialelor combustibile şi nu aruncaţi la întâmplare mucurile de ţigară, mai ales în zonele cu vegetaţie uscată”, avertizează IGSU.

Astfel de incendii nu pun în pericol doar terenurile agricole şi pădurile, ci şi vieţile omeneşti, locuinţele şi habitatele naturale. „Majoritatea acestor evenimente pot fi prevenite prin respectarea regulilor şi prin adoptarea unui comportament responsabil”, mai transmit pompierii, conform News.ro.

Care sunt recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor de vegetație

IGSU oferă cetăţenilor câteva sfaturi practice pentru a reduce riscurile de incendiu:

  • Nu incendiaţi vegetaţia uscată, mirişti sau resturi vegetale.
  • Respectaţi legislaţia care interzice arderea vegetaţiei uscate.
  • Nu aruncaţi la întâmplare ţigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse.
  • Supravegheaţi permanent orice sursă de foc şi stingeţi-o complet înainte de a părăsi zona.
  • În cazul izbucnirii unui incendiu, apelaţi de urgenţă numărul 112.

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare, arderea miriştilor, a turbăriilor, a litierei pădurii, a stufului, a tufărişurilor şi a vegetaţiei ierboase este strict interzisă. Proprietarii şi deţinătorii de terenuri, fie că le deţin cu titlu legal sau nu, sunt obligaţi să prevină şi să evite orice astfel de acţiuni.

Pompierii fac apel la responsabilitate în rândul românilor

În faţa pericolului real reprezentat de incendiile de vegetaţie, autorităţile fac apel la populaţie să adopte un comportament responsabil şi să respecte regulile impuse. Doar printr-un efort colectiv se poate limita numărul şi impactul acestor evenimente care pun în pericol nu doar natura, ci şi vieţile şi bunurile oamenilor.

IGSU a pornit o campanie de informare pentru prevenirea incendiilor de vegetație

Până la mijlocul lunii octombrie 2026, IGSU, în parteneriat cu Phoenix Media, desfăşoară campania naţională de informare şi prevenire „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetaţiei uscate este interzisă!”. Scopul principal al iniţiativei este creşterea conştientizării populaţiei cu privire la riscurile majore asociate incendiilor de vegetaţie şi promovarea unui comportament responsabil pentru protejarea vieţii, bunurilor şi mediului înconjurător.

Mesajele campaniei sunt difuzate pe panouri electronice amplasate în peste 170 de locaţii din întreaga ţară, precum şi prin mass-media şi diverse platforme de comunicare publică.

Meteorologii au emis cod roșu pentru vestul țării

Meteorologii au emis trei coduri de caniculă în România. În intervalul 5 august, ora 10.00 – 7 august, ora 10.00, ANM a emis un cod roșu de caniculă pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Temperaturile vor atinge valori extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

„Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin”, a precizat ANM. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce pot urca până la 25-26 de grade Celsius, în special în Dealurile de Vest.

Un cod portocaliu a fost emis pentru Moldova, Oltenia și Transilvania

Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei se află sub cod portocaliu de caniculă până pe 7 august, ora 10.00. Aici, valul de căldură se va intensifica, iar maximele termice vor varia între 35 și 38 de grade Celsius.

„Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, conform meteorologilor de la ANM.

Un cod portocaliu de vijelii și caniculă a fost emis și pentru București. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la 38 de grade Celsius. Tot în Capitală se așteaptă și perioadă de instabilitatea atmosferică cu vijelii și ploi torențiale.

Cod galben, emis pentru Dobrogea și Muntenia

Pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei, este valabil un cod galben de caniculă, în perioada 5 august, ora 10.00 – 7 august, ora 10.00. În aceste zone, temperaturile vor fi cuprinse între 30-31 de grade pe litoral și 36-37 de grade în zonele sudice. Nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade Celsius.

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